Vanessa da Mata - Reprodução/Instagram

Vanessa da MataReprodução/Instagram

Publicado 03/07/2026 20:46

Rio - Vanessa da Mata detonou os memes envolvendo os jogadores Vini Jr. e Erling Haaland, que se enfrentam no jogo entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O conteúdo refaz cena do filme "As Branquelas" (2004) por meio de inteligência artificial (IA), e apresenta o brasileiro como o personagem de Terry Crews e o norueguês no papel vivido por Marlon Wayans.

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"Só eu não estou achando graça, aliás, achando absolutamente de mau gosto e bem simbólico do que vivemos nesses últimos momentos, dos memes inacreditáveis sobre o jogo dos meninos do Brasil contra a Noruega e de nossos meninos abusando de um cara loiro? Absolutamente absurdo e negativo real. Isso é altamente preocupante e não engraçado", afirmou.

A cantora ressaltou a cultura do estupro por trás do trecho recriado da comédia. "Existem filmes que há muitos anos já eram insuportáveis de ver pela própria incitação do medo do estupr3, como se fosse civilizado tudo aquilo, para quem sofre, e não perverso! Achar engraçado é, no mínimo, suspeito, desdenhoso para quem sofre todos os dias".

Vanessa da Mata abordou a falta de consentimento normalizada em produções antigas e alertou sobre o perigo de perpetuar esse discurso. "Não é mais engraçado ser perverso em 2026. É preciso eliminar as graças sem graça, absurdas, perversas, contra crianças, mulheres, homens. Prestem atenção nos detalhes das piadas ou memes! Repreendam. Não aceitem. Sério. Isso. O corpo do outro é do outro", concluiu.