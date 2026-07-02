Cristiano Ronaldo marcou pela primeira vez em mata-mata na Copa do Mundo - AFP

Cristiano Ronaldo marcou pela primeira vez em mata-mata na Copa do MundoAFP

Publicado 02/07/2026 22:11 | Atualizado 02/07/2026 22:22

Rio - O sonho do título inédito segue vivo para Portugal. Com gol nos acréscimos, a seleção portuguesa venceu a Croácia por 2 a 1, nesta quinta-feira (2), em Toronto, no Canadá, e garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo. Os croatas saíram na frente com Perisic, mas os portugueses viraram com gols de Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos.

O jogo teve quatro gols anulados, sendo três da Croácia. O último deles aconteceu no suspiro final, mas o chip na bola fez a diferença na decisão. Com a vitória, Portugal vai enfrentar a Espanha, na próxima segunda-feira (6), às 16h (de Brasília), em Dallas, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final. Atual campeã da Eurocopa, a seleção espanhola eliminou a Áustria com uma vitória avassaladora por 3 a 0.

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Foi um primeiro tempo de poucas emoções. Em meio ao forte calor de Toronto, Portugal e Croácia fizeram uma partida de pouca intensidade e muito equilíbrio nos primeiros 45 minutos. A seleção portuguesa teve mais volume, mas não conseguiu transformar em chances claras. A melhor oportunidade surgiu em um chute de Bruno Fernandes dentro da área, mas o goleiro Livakovic fez grande defesa.

O jogo ganhou um novo panorama na etapa final. A Croácia, que teve um primeiro tempo tímido, se soltou e saiu na frente do placar aos sete minutos. Stanisic cruzou para a área e encontrou Perisic livre na segunda trave para bater na saída de Diogo Costa. A seleção croata se animou e quase ampliou aos 11 minutos, mas o gol de Matanovic foi anulado por impedimento de Vlasic no início da jogada.

Após o gol anulado dos croatas, Portugal começou a reagir. Rafael Leão quase empatou no lance seguinte, mas o chute explodiu no travessão. Na sequência, Cristiano Ronaldo recebeu lançamento de João Cancelo, dominou com estilo e bateu com categoria na saída de Livakovic, mas o gol foi anulado. Porém, aos 22 minutos, veio o empate. Em cobrança de pênalti, o camisa 7 bateu no meio e empatou: 1 a 1.

Portugal conseguiu reagir, mas esfriou e diminuiu o ritmo após a pausa para hidratação. A Croácia, por sua vez, cresceu na partida. Kovacic acertou a trave e quase fez o segundo. Depois, Sucic teve um gol anulado — o segundo dos croatas na partida. Pasalic, de cabeça, tirou tinta da trave. Do outro lado, o técnico Roberto Martínez tirou Cristiano Ronaldo e tentou reforçar o meio-campo para segurar a pressão.

A estratégia de Roberto Martínez funcionou. Portugal resistiu, conseguiu diminuir a pressão da Croácia e passou a ganhar campo. O futebol tem um ditado cruel: quem não faz, leva. E, assim, a seleção portuguesa puniu os croatas. Nos acréscimos, Rafael Leão cruzou na medida na segunda trave e Gonçalo Ramos subiu mais do que a marcação e fez 2 a 1.

No último lance, surgiu a maior polêmica do jogo. Croácia marcou com Pasalic, mas o gol foi anulado — o terceiro dos croatas. No lance, Pasalic estava à frente, mas a bola foi desviada pelo zagueiro Renato Veiga. Porém, o chip da bola identificou um leve desvio de Matanovic, o que não configurou um novo lance por causa do defensor português. Gol anulado. Festa portuguesa, com certeza.