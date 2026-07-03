Troféu da Copa do MundoMandel Ngan / POOL / AFP
Fifa mantém horários de México x Inglaterra e Brasil x Noruega
Entidade avaliou antecipar o jogo na capital mexicana, o que poderia afetar o jogo da seleção brasileira
Técnico deixa o comando de seleção depois de apenas dois jogos
Hervé Renard esteve à frente da equipe nas partidas contra Japão e Holanda, pela Copa do Mundo
Ancelotti lamenta ausência de Paquetá e atualiza sobre Raphinha
Meia do Flamengo é desfalque na seleção brasileira, que vai enfrentar a Noruega
Goleiro espanhol faz ressalva sobre CR7, mas elogia: 'Determinante'
Unai Simón citou que o camisa 7 não é o mesmo da época de Real Madrid
Brasil x Noruega: Rio terá telões, shows e samba para a torcida
Alzirão, arenas temáticas, bares e espaços gastronômicos terão programação especial para a torcida neste domingo
Palmer lamenta ausência na Copa do Mundo: 'Queria provar meu valor'
Meio-campista do Chelsea afirmou que respeita a decisão de Thomas Tuchel, mas acredita que poderia ter ajudado a seleção inglesa no Mundial
Marrocos vence o Canadá e avança às quartas de final da Copa do Mundo
Seleção africana enfrentará Paraguai ou França na próxima fase
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