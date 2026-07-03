Troféu da Copa do Mundo - Mandel Ngan / POOL / AFP

Troféu da Copa do MundoMandel Ngan / POOL / AFP

Publicado 03/07/2026 23:46

A Fifa avaliou alterar o horário do jogo entre México e Inglaterra, marcado para domingo (5), o que poderia afetar Brasil x Noruega, consequentemente, mas manteve a programação. A informação é do 'The Athletic', braço esportivo do 'The New York Times'.

A entidade mostrou preocupação por causa da condição climática, incluindo inundações, prevista para o horário da partida que vai acontecer na Cidade do México.

Programação para domingo

Brasil e Noruega vão medir forças no MetLife Stadium, em Nova Jersey, a partir das 17h (de Brasília). No mesmo dia, mas às 21h (de Brasília), México e Inglaterra vão medir forças no Estádio Azteca, na Cidade do México. Os dois confrontos são válidos pelas oitavas de final da Copa do Mundo.



Se a partida entre México e Inglaterra fosse antecipada, o horário do jogo entre Brasil e Noruega poderia ser adiado.