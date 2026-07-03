Estados Unidos - Ex-jogador de Fluminense e Botafogo, Luiz Henrique vinha se destacando como uma das principais armas da seleção brasileira saindo do banco de reservas. Desde a estreia pela Amarelinha, em setembro de 2024, ele lidera o ranking de participações em gols entre os atletas acionados no decorrer das partidas.
O atacante acumula cinco contribuições diretas de lá para cá, com dois gols e três assistências. Em 11 partidas saindo do banco, o jogador disputou 306 minutos, média de 27 por jogo. No período, participou diretamente de um gol a cada 61 minutos em campo.
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