Luiz Henrique entrou no segundo tempo contra o Marrocos - AFP

Luiz Henrique entrou no segundo tempo contra o MarrocosAFP

Publicado 03/07/2026 20:00 | Atualizado 03/07/2026 20:07

Estados Unidos - Ex-jogador de Fluminense e Botafogo, Luiz Henrique vinha se destacando como uma das principais armas da seleção brasileira saindo do banco de reservas. Desde a estreia pela Amarelinha, em setembro de 2024, ele lidera o ranking de participações em gols entre os atletas acionados no decorrer das partidas.



O atacante acumula cinco contribuições diretas de lá para cá, com dois gols e três assistências. Em 11 partidas saindo do banco, o jogador disputou 306 minutos, média de 27 por jogo. No período, participou diretamente de um gol a cada 61 minutos em campo.

Na Copa do Mundo de 2026, Luiz Henrique entrou apenas na estreia da seleção brasileira, contra Marrocos, aos 17 minutos do segundo tempo, na vaga de Igor Thiago.



O Brasil vai enfrentar a Noruega no próximo domingo (5), a partir das 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

*Sob supervisão de João Alexandre Borges