Orjan Nyland em ação pela seleção norueguesaAric Becker / AFP
Os escandinavos colocarão à prova sua defesa, que sofreu oito gols em quatro jogos, contra o ataque brasileiro liderado por Vinícius Júnior no próximo domingo, em East Rutherford, Nova Jersey.
"Se olharmos para como nos classificamos [para o Mundial], tivemos uma das melhores defesas de toda a campanha das eliminatórias europeias. Por isso, tenho muita confiança nos meus companheiros", declarou o goleiro a jornalistas em East Hanover, também em Nova Jersey.
Nyland, de 35 anos, defendeu a meta norueguesa em três dos quatro jogos que a equipe disputou no Mundial até aqui.
Ele ficou de fora apenas da derrota por 4 a 1 para a França, em que o técnico optou por poupar os titulares, um resultado que lançou dúvidas sobre o sistema defensivo da Noruega.
O retrospecto do confronto é favorável à Noruega, que nunca perderam para o Brasil (duas vitórias e dois empates).
"Temos uma grande chance de ficar entre os oito melhores se entrarmos em fazer o melhor jogo das nossas vidas", afirmou o goleiro.
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