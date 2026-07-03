Kit de atualização do álbum da Copa, da Panini, tem 120 novas figurinhas, cinco do BrasilReprodução de Instagram
A lista completa de novas figurinhas do álbum da Copa
Ime Okon
Jayden Adams
Themba Zwane
Relebohile Mokofeng
Alemanha
Manuel Neuer
Malick Thiaw
Aleksandar Pavlovi
Angelo Stiller
Deniz Undav
Argélia
Luca Zidane
Rafik Belghali
Ibrahim Maza
Farès Ghedjemis
Adil Boulbina
Árabia Saudita
Abdudelah Al-Amri
Ali Majrashi
Mohamed Kanno
Sultan Mandash
Argentina
Giovani Lo Celso
Austrália
Paul Izzo
Jason Geria
Paul Okon-Engstler
Ajdin Hrustic
Nishan Velupillay
Bélgica
Dodi Lukébakio
Brasil
Alex Sandro
Endrick
Neymar Jr.
Igor Thiago
Weverton
Cabo Verde
Laros Duarte
Nuno da Costa
Canadá
Joel Waterman
Alfie Jones
Coréia do Sul
Taehyeon Kim
Moonhwan Kim
Costa do Marfim
Guéla Doué
Elye Wahi
Nicolas Pépé
Croácia
Nikola Vlai
Igor Matanovi
Equador
Anthony Valencia
Escócia
Nathan Patterson
Egito
Mohamed Abdelmonem
Mahmoud Saber
Haissem Hassan
Ibrahim Adel
Espanha
Pau Cubarsí
Alejandro Grimaldo
Marcos Llorente
Yeremy Pino
EUA
Gio Reyna
Sebastian Berhalter
França
N’Golo Kanté
Rayan Cherki
Marcus Thuram
Gana
Benjamin Asare
Jonas Adjetey
Kojo Peprah Oppong
Kwasi Sibo
Christopher Bonsu Baah
Ernest Nuamah
Brandon Thomas-Asante
Prince Adu
Haiti
Wilguens Paugain
Wilson Isidor
Holanda
Quinten Timber
Noa Lang
Inglaterra
Nico O’Reilly
Eberechi Eze
Noni Madueke
Irã
Arya Yousefi
Ali Nemati
Amirmohammad Razzaghinia
Ali Alipour
Amirhossein Hosseinzadeh
Iraque
Kevin Yakob
Japão
Hiroki Ito
Wataru Endo
Yuito Suzuki
Daizen Maeda
Jordânia
Odeh Fakhoury
Marrocos
Issa Diop
Anass Salah-Eddine
Chadi Riad
Neil El Aynaoui
Chemsdine Talbi
México
Guillermo Ochoa
Érik Lira
Álvaro Fidalgo
Brian Gutiérrez
Gilberto Mora
Armando González
Noruega
Jens Petter Hauge
Paraguai
Braian Ojeda
Álex Arce
Catar
Ayoub Aloui
Jassem Gaber
Mohammed Muntari
Senegal
Ibrahim Mbaye
Suécia
Carl Starfelt
Besfort Zeneli
Alexander Bernhardsson
Benjamin Nygren
Tchéquia
Vladimír Darida
David Doudra
Mojmír Chytil
Tunísia
Abdelmouhib Chamakh
Omar Rekik
Anis Ben Slimane
Rani Khedira
Mohamed Belhadj Mahmoud
Mortadha Ben Ouanes
Sebastian Tounekti
Uruguai
Matías Viña
Uzbequistão
Jakhongir Urozov
Akmal Mozgovoy
Azizjon Ganiev
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.