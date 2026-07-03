Kit de atualização do álbum da Copa, da Panini, tem 120 novas figurinhas, cinco do BrasilReprodução de Instagram

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Hugo Perruso
O álbum da Copa do Mundo terá novas figurinhas, conforme anunciado no mês passado. Agora, a Panini confirmou que a venda do kit de atualização começa em 10 de julho em bancas, lojas, livrarias e nas Panini Points, por R$ 119,90.
Além dos 118 jogadores, haverá dois novos cromos: um com os três mascotes da competição, Maple (Canadá), Zayu (México) e Clutch (EUA), e outro com a frase "We Are Panini" na identidade visual da Copa do Mundo de 2026.
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O kit de atualização do álbum da Copa busca corrigir erros de figurinhas de jogadores que ficaram fora das convocações de suas seleções. No Brasil, por exemplo, são cinco novas: Neymar Jr, Alex Sandro, Weverton, Igor Thiago e Endrick.
No verso de cada cromo, haverá a indicação de onde deverá ser colado, substituindo um outro jogador que está no álbum mas não foi convocado.
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A lista completa de novas figurinhas do álbum da Copa

África do Sul
Ime Okon
Jayden Adams
Themba Zwane
Relebohile Mokofeng

Alemanha
Manuel Neuer
Malick Thiaw
Aleksandar Pavlovi
Angelo Stiller
Deniz Undav

Argélia
Luca Zidane
Rafik Belghali
Ibrahim Maza
Farès Ghedjemis
Adil Boulbina

Árabia Saudita
Abdudelah Al-Amri
Ali Majrashi
Mohamed Kanno
Sultan Mandash

Argentina
Giovani Lo Celso

Austrália
Paul Izzo
Jason Geria
Paul Okon-Engstler
Ajdin Hrustic
Nishan Velupillay

Bélgica
Dodi Lukébakio

Brasil
Alex Sandro
Endrick
Neymar Jr.
Igor Thiago
Weverton

Cabo Verde
Laros Duarte
Nuno da Costa

Canadá
Joel Waterman
Alfie Jones

Coréia do Sul
Taehyeon Kim
Moonhwan Kim

Costa do Marfim
Guéla Doué
Elye Wahi
Nicolas Pépé

Croácia
Nikola Vlai
Igor Matanovi

Equador
Anthony Valencia

Escócia
Nathan Patterson

Egito
Mohamed Abdelmonem
Mahmoud Saber
Haissem Hassan
Ibrahim Adel

Espanha
Pau Cubarsí
Alejandro Grimaldo
Marcos Llorente
Yeremy Pino

EUA
Gio Reyna
Sebastian Berhalter

França
N’Golo Kanté
Rayan Cherki
Marcus Thuram

Gana
Benjamin Asare
Jonas Adjetey
Kojo Peprah Oppong
Kwasi Sibo
Christopher Bonsu Baah
Ernest Nuamah
Brandon Thomas-Asante
Prince Adu

Haiti
Wilguens Paugain
Wilson Isidor

Holanda
Quinten Timber
Noa Lang

Inglaterra
Nico O’Reilly
Eberechi Eze
Noni Madueke

Irã
Arya Yousefi
Ali Nemati
Amirmohammad Razzaghinia
Ali Alipour
Amirhossein Hosseinzadeh

Iraque
Kevin Yakob

Japão
Hiroki Ito
Wataru Endo
Yuito Suzuki
Daizen Maeda

Jordânia
Odeh Fakhoury

Marrocos
Issa Diop
Anass Salah-Eddine
Chadi Riad
Neil El Aynaoui
Chemsdine Talbi

México
Guillermo Ochoa
Érik Lira
Álvaro Fidalgo
Brian Gutiérrez
Gilberto Mora
Armando González

Noruega
Jens Petter Hauge

Paraguai
Braian Ojeda
Álex Arce

Catar
Ayoub Aloui
Jassem Gaber
Mohammed Muntari

Senegal
Ibrahim Mbaye

Suécia
Carl Starfelt
Besfort Zeneli
Alexander Bernhardsson
Benjamin Nygren

Tchéquia
Vladimír Darida
David Doudra
Mojmír Chytil

Tunísia
Abdelmouhib Chamakh
Omar Rekik
Anis Ben Slimane
Rani Khedira
Mohamed Belhadj Mahmoud
Mortadha Ben Ouanes
Sebastian Tounekti

Uruguai
Matías Viña

Uzbequistão
Jakhongir Urozov
Akmal Mozgovoy
Azizjon Ganiev