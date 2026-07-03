Médico da Noruega reclama de enfrentar o Brasil no calor - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Médico da Noruega reclama de enfrentar o Brasil no calorWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 03/07/2026 15:55 | Atualizado 03/07/2026 16:01

Rio - Brasil e Noruega se enfrentam no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Porém, esse não vai ser o único desafio das seleções. A previsão de temperaturas elevadas gerou reclamação do lado dos noruegueses.

"O risco é a insolação, e isso pode ser fatal. Acho que beira a irresponsabilidade, mas a Fifa não tem limite máximo. Acho uma pena, deveria ter sido diferente. Precisamos ficar de olho nos jogadores com muita atenção e nos comunicar com eles ao longo do processo", disse o médico norueguês Ola Sand.

A previsão meteorológica é de uma forte onda de calor no feriado de 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, com temperaturas entre 35ºC e 41ºC e sensação térmica que chegará a 46ºC. Cidades como Nova York e Detroit chegaram a ativar protocolos de emergência.

Já a previsão de domingo aponta que o pico de calor já vai ter passado. Porém, a previsão é de temperatura até 33ºC e sensação termina de 38ºC, com alta umidade. Com isso, Brasil e Noruega iniciaram uma série de protocolos para evitar um efeito ainda maior.