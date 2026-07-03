Ritinha é o tubarão que prevê o resultado dos jogos - Érica Martin/Agência O DIA

Ritinha é o tubarão que prevê o resultado dos jogosÉrica Martin/Agência O DIA

Publicado 03/07/2026 15:36 | Atualizado 03/07/2026 15:54

Rio - Uma das atrações mais queridas do AquaRio durante a Copa do Mundo voltou a dar seu palpite antes de um jogo da Seleção Brasileira. Se na linguagem do mar, o bacalhau é norueguês, a tubarão Ritinha, moradora do Grande Tanque Oceânico do AquaRio, joga com o verde e amarelo do Brasil.

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Ela escolheu a bandeira da seleção pentacampeã do mundo, em uma atividade realizada nesta sexta-feira (3), indicando confiança em uma vitória sobre a Noruega, adversária das oitavas de final.



A dinâmica faz parte de uma brincadeira criada pela equipe técnica do AquaRio a partir do condicionamento alimentar utilizado com o animal. Dois recipientes, identificados com as bandeiras das seleções que se enfrentam, são colocados no tanque e Ritinha escolhe um deles.

Ela escolheu a bandeira da seleção pentacampeã do mundo, em uma atividade realizada nesta sexta-feira (3), indicando confiança em uma vitória sobre a Noruega, adversária das oitavas de final.A dinâmica faz parte de uma brincadeira criada pela equipe técnica do AquaRio a partir do condicionamento alimentar utilizado com o animal. Dois recipientes, identificados com as bandeiras das seleções que se enfrentam, são colocados no tanque e Ritinha escolhe um deles.

Tubarão Ritinha, atração do AquaRio na Copa, prevê vitória do Brasil contra a Noruega



Crédito do vídeo: Érica Martin/Agência O DIA pic.twitter.com/0DfGBgL02f — Jornal O Dia (@jornalodia) July 3, 2026

Segundo o biólogo Matheus Félix, a iniciativa começou como uma atividade de enriquecimento ambiental e acabou conquistando os visitantes.

"Ela já tem esse recipiente usado na alimentação e tivemos a ideia de fazer a brincadeira com dois recipientes, um para cada país. Ela começou a acertar os resultados e acabou virando uma tradição", explicou.



De acordo com o especialista, Ritinha acertou todos os palpites da primeira fase e também os confrontos das oitavas de final até agora. Para o jogo deste domingo (5), a tubarão voltou a escolher a bandeira brasileira.



Entre os visitantes, a previsão aumentou ainda mais a expectativa para a partida. A engenheira agrônoma Laura Salomão, de 28 anos, comemorou o resultado da brincadeira.



"Eu adorei a previsão dela dizendo que o Brasil vai ganhar. Espero que ela continue assim até o fim da Copa", brincou.



Já o engenheiro Eduardo Salomão, de 26 anos, acredita em um confronto equilibrado, mas mantém a confiança na Seleção.



"Essa previsão da Ritinha aumenta ainda mais as nossas expectativas. Acho que vai ser um jogo difícil, mas o Brasil vai ganhar. Meu palpite é 2 a 1", afirmou.



O Brasil enfrenta a Noruega neste domingo (5), em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.

O AquaRio também promoveu uma campanha especial para os torcedores. Nos dias de jogo do Brasil, visitantes que comparecerem ao local vestindo a camisa da Seleção podem aproveitar meia-entrada na compra de ingressos realizada pelo site oficial. O benefício é válido tanto para os ingressos avulsos dos atrativos quanto para o combo Experiência Completa.



Além do grande tanque, onde vivem aproximadamente 10 mil animais de 350 espécies, o AquaRio oferece mais experiências. Entre os destaques estão o Reino dos Axolotes, o Mar de Espelhos, o Museu de Cera e o Globo Experience (GEX).