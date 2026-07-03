Ritinha é o tubarão que prevê o resultado dos jogosÉrica Martin/Agência O DIA
Ela escolheu a bandeira da seleção pentacampeã do mundo, em uma atividade realizada nesta sexta-feira (3), indicando confiança em uma vitória sobre a Noruega, adversária das oitavas de final.
A dinâmica faz parte de uma brincadeira criada pela equipe técnica do AquaRio a partir do condicionamento alimentar utilizado com o animal. Dois recipientes, identificados com as bandeiras das seleções que se enfrentam, são colocados no tanque e Ritinha escolhe um deles.
Tubarão Ritinha, atração do AquaRio na Copa, prevê vitória do Brasil contra a Noruega— Jornal O Dia (@jornalodia) July 3, 2026
Crédito do vídeo: Érica Martin/Agência O DIA pic.twitter.com/0DfGBgL02f
De acordo com o especialista, Ritinha acertou todos os palpites da primeira fase e também os confrontos das oitavas de final até agora. Para o jogo deste domingo (5), a tubarão voltou a escolher a bandeira brasileira.
Entre os visitantes, a previsão aumentou ainda mais a expectativa para a partida. A engenheira agrônoma Laura Salomão, de 28 anos, comemorou o resultado da brincadeira.
"Eu adorei a previsão dela dizendo que o Brasil vai ganhar. Espero que ela continue assim até o fim da Copa", brincou.
Já o engenheiro Eduardo Salomão, de 26 anos, acredita em um confronto equilibrado, mas mantém a confiança na Seleção.
"Essa previsão da Ritinha aumenta ainda mais as nossas expectativas. Acho que vai ser um jogo difícil, mas o Brasil vai ganhar. Meu palpite é 2 a 1", afirmou.
O Brasil enfrenta a Noruega neste domingo (5), em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.
Além do grande tanque, onde vivem aproximadamente 10 mil animais de 350 espécies, o AquaRio oferece mais experiências. Entre os destaques estão o Reino dos Axolotes, o Mar de Espelhos, o Museu de Cera e o Globo Experience (GEX).
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