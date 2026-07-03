Danilo Santos em treino da Seleção - Rafael Ribeiro / CBF

Danilo Santos em treino da SeleçãoRafael Ribeiro / CBF

Publicado 03/07/2026 13:35

Rio - O volante Danilo Santos, de 25 anos, que defende o Botafogo é o favorito para substituir Lucas Paquetá na partida contra a Noruega, neste domingo, às 17h (de Brasília), em Nova Jersey. A tendência é que o jogador do Botafogo seja escalado para que a formação seja mantida. As informações são da "ESPN".

No jogo contra o Japão, depois que Lucas Paquetá se lesionou, Ancelotti optou pela entrada de Endrick. Porém, a escolha foi segundo as circunstâncias da partida, em que a seleção brasileira estava atrás do placar e precisava virar.

Lucas Paquetá sofreu uma lesão na parte posterior da coxa esquerda e corre risco de não atuar mais na Copa do Mundo. Raphinha participou do treino da seleção brasileira nesta sexta-feira (3), mas não deve ser utilizado contra a Noruega.

A tendência é que o Brasil entre em campo com: Alisson, Danilo Luiz, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Danilo Santos; Vini Jr, Rayan e Matheus Cunha.