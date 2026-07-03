Danilo Santos em treino da SeleçãoRafael Ribeiro / CBF
Danilo Santos é favorito para substituir Paquetá contra a Noruega
Seleção entra em campo neste domingo (5), às 17h (de Brasília)
Fifa mantém horários de México x Inglaterra e Brasil x Noruega
Entidade avaliou antecipar o jogo na capital mexicana, o que poderia afetar o jogo da seleção brasileira
Técnico de Cabo Verde destaca orgulho após jogo contra a Argentina
A seleção africana lutou e forçou a prorrogação, mas perdeu para a Albiceleste foi eliminada da Copa do Mundo
Argentina sofre, mas vence Cabo Verde na prorrogação e vai às oitavas da Copa
Argentinos cedem o empate duas vezes, mas levam a melhor na prorrogação
Douglas Santos crê que tabu contra Noruega pode servir de motivação
Brasil enfrenta a seleção do país europeu em partida que vale vaga nas quartas da Copa do Mundo
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