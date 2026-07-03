Cristiano Ronaldo ao lado de Gonçalo RamosDivulgação / Portugal

Mais artigos de Pedro Logato
Pedro Logato
Rio - Autor de um dos gols da vitória sobre a Croácia por 2 a 1 que classificou Portugal para as oitavas de final da Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo, de 41 anos, minimizou qualquer tipo de debate sobre o seu futuro depois da competição.
LEIA MAIS: Veja classificação, resultados e próximos jogos da Copa do Mundo
"O futuro do Cristiano não é importante agora neste momento. Falarei… terei tempo, depois de ganhar ou de perder, falarei com a minha família e depois tomarei a decisão da melhor maneira. Já não tomo decisões com cabeça quente, agora é tudo com calma. Agora, é desfrutar do dia de hoje, que foi uma exibição muito boa para os portugueses, porque conseguimos passar às oitavas de final", disse em entrevista ao "SporTV".
LEIA MAIS: Ancelotti vê Neymar 'não conformado' com reserva e dá boa notícia
Cristiano Ronaldo tem contrato com o Al Nassr, da Arábia Saudita, até junho de 2027. O atacante é o artilheiro de Portugal na Copa do Mundo com três gols e o maior goleador do país em todos os Mundiais em 11 gols.
LEIA MAIS: Haaland e Vini Jr interagem em rede social e divertem web
Com a vitória sobre a Croácia, a seleção lusitana avançou para encarar a Espanha nas oitavas de final da competição. O duelo irá acontecer na próxima segunda-feira (6), às 16h (de Brasília), em Dallas, no Texas.