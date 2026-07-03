Cristiano Ronaldo ao lado de Gonçalo RamosDivulgação / Portugal
CR7 minimiza decisão sobre aposentadoria: 'Não é importante agora'
Atacante, de 41 anos, marcou contra a Croácia
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