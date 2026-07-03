Cristiano Ronaldo ao lado de Gonçalo Ramos - Divulgação / Portugal

Cristiano Ronaldo ao lado de Gonçalo RamosDivulgação / Portugal

Publicado 03/07/2026 13:00 | Atualizado 03/07/2026 13:00

Rio - Autor de um dos gols da vitória sobre a Croácia por 2 a 1 que classificou Portugal para as oitavas de final da Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo, de 41 anos, minimizou qualquer tipo de debate sobre o seu futuro depois da competição.

"O futuro do Cristiano não é importante agora neste momento. Falarei… terei tempo, depois de ganhar ou de perder, falarei com a minha família e depois tomarei a decisão da melhor maneira. Já não tomo decisões com cabeça quente, agora é tudo com calma. Agora, é desfrutar do dia de hoje, que foi uma exibição muito boa para os portugueses, porque conseguimos passar às oitavas de final", disse em entrevista ao "SporTV".

Cristiano Ronaldo tem contrato com o Al Nassr, da Arábia Saudita, até junho de 2027. O atacante é o artilheiro de Portugal na Copa do Mundo com três gols e o maior goleador do país em todos os Mundiais em 11 gols.

Com a vitória sobre a Croácia, a seleção lusitana avançou para encarar a Espanha nas oitavas de final da competição. O duelo irá acontecer na próxima segunda-feira (6), às 16h (de Brasília), em Dallas, no Texas.