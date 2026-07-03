Nomes dos jogadores que apresentaram resultado atípico nos testes não foram revelados - Juan Mabromata / AFP

Nomes dos jogadores que apresentaram resultado atípico nos testes não foram reveladosJuan Mabromata / AFP

Publicado 03/07/2026 11:41

Estados Unidos - Oito jogadores da Tunísia apresentaram resultados atípicos para clembuterol em exames antidoping realizados durante a Copa do Mundo. Os atletas, porém, não devem ser punidos, já que há suspeita de contaminação alimentar.



Os testes revelaram concentrações da substância inferiores ao limite estabelecido pela Agência Mundial Antidoping (WADA) para casos em que existem sinais de ingestão acidental através de carne infectada. As informações são do ‘The Times’, da Inglaterra.

Eliminados na fase de grupos do torneio, os tunisianos ficaram hospedados em Monterrey, no México. Sendo assim, a investigação está concentrada em um restaurante da cidade.



O clembuterol é proibido no esporte por seus efeitos anabólicos, que são capazes de aumentar a massa muscular e reduzir a gordura corporal.

A relação da substância com o México

O uso ilegal do clembuterol na pecuária do país é um problema. Por isso, a WADA e a Fifa optam por protocolos específicos para avaliar possíveis casos de contaminação alimentar. As amostras com concentração inferior a cinco nanogramas por mililitro de urina são classificadas como um "resultado analítico atípico". A investigação é aberta e, se confirmada a hipótese, arquivada.