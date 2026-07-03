Bubista, técnico da seleção cabo-verdianaChandan Khanna / AFP

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João Alexandre Borges
O técnico Bubista exaltou o grupo após a derrota para a Argentina por 3 a 2 em Miami, nesta sexta-feira (3), que eliminou Cabo Verde da Copa do Mundo. A seleção do país africano lutou e forçou a prorrogação com a Albiceleste, mas não conseguiu avançar às oitavas do torneio.
"Orgulho da equipe. Acho que dignifica nosso país jogar contra o campeão do mundo, poder buscar esse resultado e empatar duas vezes, ir para a prorrogação. Mais do que tudo, é ter orgulho dos jogadores. Nosso país fica dignificado com esse Mundial, demonstrar aquilo que é nosso caráter, nossa identidade".
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No jogo desta noite, a Argentina saiu na frente com Lionel Messi, mas Cabo Verde deixou tudo igual com Deroy Duarte. O 1 a 1 no placar permaneceu até o fim do tempo regulamentar, o que forçou a prorrogação.
No tempo extra, a Albiceleste voltou a ficar em vantagem com o gol de Lisandro Martínez. Cabo Verde, por sua vez, deixou tudo igual com uma pintura de Sidny Cabral.
A Argentina não quis ir para os pênaltis e conseguiu chegar ao terceiro gol após cobrança de escanteio de Lionel Messi. Cuti Romero estava no lance da finalização de cabeça, mas o gol foi dado contra para Diney Borges.
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Cabo Verde estreou em Copas do Mundo justamente na edição deste ano. Na fase de grupos, a seleção africana empatou com Espanha (0 a 0), Uruguai (2 a 2) e Arábia Saudita (0 a 0).
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Bubista, técnico da seleção cabo-verdiana
Técnico de Cabo Verde, Bubista