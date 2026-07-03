Igor Matanovic em ação pela Croácia diante de Portugal, na Copa do Mundo - Justin Setterfield / Getty Images via AFP

Igor Matanovic em ação pela Croácia diante de Portugal, na Copa do MundoJustin Setterfield / Getty Images via AFP

Publicado 03/07/2026 10:36

Canadá - Atacante da Croácia, Igor Matanovic comentou o lance que definiu a eliminação para Portugal , na segunda fase da Copa do Mundo. Já nos acréscimos da etapa final, Gvardiol empatou o jogo, que estava 2 a 1 para os portugueses. A arbitragem, porém, anulou o gol por um toque do centroavante que deixou Mario Pasalic, autor da assistência, impedido.

Leia mais: Modric detona arbitragem em eliminação da Croácia

“Sinceramente, acho que senti um pequeno contato no cabelo. Perguntei ao árbitro, não tinha 100% de certeza se tinha tocado. Ele me falou que tem um chip na bola, que houve um pequeno contato e que, por isso, era impedimento”, disse o jogador, na zona mista após o confronto.

Igor Matanovic também lamentou a queda no torneio internacional: “É difícil encontrar as palavras certas. Jogamos muito bem no segundo tempo e merecíamos mais. Tivemos muito azar”.



Leia mais: Fifa apoia decisão de anular gol da Croácia em meio a protestos

Com o gol anulado da Croácia, Portugal garantiu vaga nas oitavas de final. Agora, terá a Espanha pela frente, segunda-feira (6), às 16h (de Brasília), em Arlington. Quem vencer avança de fase. Em caso de empate, haverá prorrogação. Se a igualdade persistir, a definição será nos pênaltis.