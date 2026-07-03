Igor Matanovic em ação pela Croácia diante de Portugal, na Copa do MundoJustin Setterfield / Getty Images via AFP
Jogador da Croácia admite toque em gol anulado contra Portugal
Igor Matanovic comentou o lance polêmico nos acréscimos do segundo tempo
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