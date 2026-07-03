Modric despediu-se da seleção da Croácia em eliminação na Copa do Mundo - Kamil Krzaczynski / AFP

Modric despediu-se da seleção da Croácia em eliminação na Copa do MundoKamil Krzaczynski / AFP

Publicado 03/07/2026 09:49 | Atualizado 03/07/2026 10:41

parte da eliminação da Croácia na Copa do Mundo de 2026 às decisões da arbitragem na

Luka Modric atribuiuna derrota por 2 a 1 para Portugal. Após a partida de quinta-feira (2), em Toronto, o meia de 40 anos avaliou que o VAR ultrapassou sua função original.

"O VAR não foi criado para isso, mas para corrigir erros claros", disse o camisa 10 croata.



Dois lances decisivos contra a Croácia



Os dois principais focos de insatisfação de Modric e toda a seleção da Croácia foram o pênalti que originou o empate de Portugal e o gol croata anulado nos acréscimos. O primeiro ocorreu aos 19 minutos, em agarrão dentro da área de Vlasic em Renato Veiga.



A Croácia ainda chegou a balançar as redes uma segunda vez, com Gvardiol, mas teve o gol anulado por impedimento. A tecnologia do chip dentro da bola indicou um leve desvio de Matanovic de cabeça, o que deixou Pasalic em posição irregular antes de dar a assistência.



"As decisões da arbitragem nos prejudicaram. Se tivesse acontecido ao contrário, eles estariam na mesma situação. O pênalti é um lance em que os dois estão se agarrando. Existem muitas jogadas assim. Também não está claro que Matanovic tenha tocado na bola com o cabelo no gol anulado", disse Modric.



Companheiro fala em 'leve contato'



Apesar do desabafo de Modric, Matanovic admitiu após a partida que a bola tocou em seu cabelo: 'Sinceramente, acho que senti um leve contato no cabelo. Perguntei ao árbitro, eu não tinha certeza absoluta. Ele me disse que houve um toque sutil na bola e que era impedimento".



O futuro de Modric no futebol



Além da eliminação da Croácia, o confronto com Portugal marcou a última participação do meia em Copas do Mundo. Antes do torneio, Modric já havia comunicado que encerraria sua trajetória pela seleção croata após a competição.



Em relação à carreira, entretanto, o experiente jogador de 40 anos deixou o futuro em aberto. Ele está sem contrato enquanto conversa com o Milan sobre uma possível renovação.



"Em breve vocês saberão minha decisão", afirmou.





