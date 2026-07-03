Julian Nagelsmann estava no cargo desde 2023 - Divulgação / Federação Alemã de Futebol

Julian Nagelsmann estava no cargo desde 2023Divulgação / Federação Alemã de Futebol

Publicado 03/07/2026 10:10 | Atualizado 03/07/2026 14:06

A seleção alemã anunciou a demissão do técnico Julian Nagelsmann na manhã desta sexta-feira (3), dias após a eliminação contra o Paraguai na segunda fase da Copa do Mundo. Em comunicado, a entidade também confirmou interesse em Jurgen Klopp, ex-treinador do Liverpool, para assumir o posto.



Nagelsmann já havia entregado o cargo aos dirigentes, em reunião confidencial realizada na quinta-feira (2). O presidente da Federação Alemã, Bernd Neuendorf, aceitou o pedido e agradeceu pelos serviços prestados desde que o técnico assumiu o comando da equipe, em setembro de 2023.

"Ele sempre demonstrou um altíssimo nível de dedicação e uma ambição excepcional. Além disso, Julian Nagelsmann é uma pessoa extremamente íntegra, consciente e sincera, por quem todos nós temos grande estima", diz o texto.

Klopp vem aí?

A Federação Alemã destacou, na nota de anúncio da demissão, que iniciará conversas com Jurgen Klopp. Conforme o comunicado, o treinador "já manifestou sua disposição, em princípio, de assumir o comando da seleção".