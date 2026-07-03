A seleção alemã anunciou a demissão do técnico Julian Nagelsmann na manhã desta sexta-feira (3), dias após a eliminação contra o Paraguai na segunda fase da Copa do Mundo. Em comunicado, a entidade também confirmou interesse em Jurgen Klopp, ex-treinador do Liverpool, para assumir o posto.
Nagelsmann já havia entregado o cargo aos dirigentes, em reunião confidencial realizada na quinta-feira (2). O presidente da Federação Alemã, Bernd Neuendorf, aceitou o pedido e agradeceu pelos serviços prestados desde que o técnico assumiu o comando da equipe, em setembro de 2023.
"Ele sempre demonstrou um altíssimo nível de dedicação e uma ambição excepcional. Além disso, Julian Nagelsmann é uma pessoa extremamente íntegra, consciente e sincera, por quem todos nós temos grande estima", diz o texto.
A Federação Alemã destacou, na nota de anúncio da demissão, que iniciará conversas com Jurgen Klopp. Conforme o comunicado, o treinador "já manifestou sua disposição, em princípio, de assumir o comando da seleção".
Atualmente, Klopp é chefe de futebol global do Grupo Red Bull. Seu último trabalho foi o Liverpool, onde atuou de 2015 a 2024.
O técnico que assumir o cargo terá a missão de reconduzir a Alemanha ao caminho das glórias nas Copas do Mundo. Após conquistar o tetra em 2014, a seleção foi eliminada na fase de grupos em 2018 e 2022. Já em 2026, caiu na disputa de pênaltis para o Paraguai, na segunda fase, na última segunda-feira (29).
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