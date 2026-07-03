Técnico Carlo Ancelotti vê Neymar pronto e com desejo de ser titularWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

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Hugo Perruso
Carlo Ancelotti garante que Neymar já possui condições físicas de atuar por uma partida inteira, mesmo sem tê-lo colocado em campo contra o Japão. Em quatro jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, o camisa 10 só atuou por cerca de 20 minutos contra a Escócia.
O técnico italiano concedeu entrevista ao jornal 'Folha de S. Paulo' e elogiou a postura do jogador do Santos, mesmo com poucas chances até agora.
"Sim. Ele pode jogar 90 minutos. Ele não está conformado, mas está se comportando muito bem, treinando muito bem. Neymar é muito respeitoso, amável e querido pelos companheiros. É um caráter importante na equipe porque tem qualidade e é uma pessoa muito humilde. Estou muito contente com ele. E obviamente ele quer jogar, como sempre jogou", admite.
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Saiba quem Ancelotti aceitaria conselhos

Carleto também tratou das críticas que vem recebendo dos torcedores sobre suas escolhas na Seleção. Uma delas se mostrou acertada contra o Japão, ao manter Casemiro em campo, mesmo mal no primeiro tempo e com cartão amarelo, apesar de muitos quererem que o volante saísse.
"Eu não sei se entendo ou não de futebol. Mas também ninguém pode julgar se eu entendo ou não. A única coisa certa é que eu já preparei (equipes) para mais de 1.400 jogos. Pode não ser suficiente para entender de futebol, mas é uma boa experiência”, disse.
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E diante de tanta experiência e conquistas em mais de 30 anos de profissão, Ancelotti deixou a humildade de lado e foi sincero.
"Somente uma pessoa preparou mais jogos do que eu: Alex Ferguson (ex-Manchester United), com mais de 2.000 jogos. Então, eu obviamente aceito conselhos de todo mundo, mas o único que poderia ser mais indicado seria Alex Ferguson”, completou.