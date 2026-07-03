Em comemoração a vitória da Espanha sobre a Áustria, Penélope Cruz postou uma foto juntinha de RosaliaReprodução / Instagram
Rosalía e Penélope Cruz se conheceram durante as filmagens de "Dor e Glória" (2019), de Pedro Almodóvar, quando a cantora fez sua estreia no cinema. Nos bastidores, Penélope ajudou Rosalía com dicas de atuação, enquanto a artista a auxiliou na preparação musical para a cena em que cantam juntas o clássico espanhol "A tu vera (Ao seu lado)", da cantora Lola Flores.
Desde então, elas passaram a aparecer juntas com frequência em eventos e entrevistas. Em 2023, protagonizaram uma conversa para a Vogue España, na qual Penélope elogiou o talento da cantora e as duas falaram sobre fama, carreira, machismo na indústria artística e os desafios de construir uma trajetória internacional. Enquanto Penélope é natural de Alcobendas, na comunidade de Madri, Rosalía nasceu em Sant Esteve Sesrovires, na Catalunha.
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*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa