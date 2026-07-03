Em comemoração a vitória da Espanha sobre a Áustria, Penélope Cruz postou uma foto juntinha de Rosalia - Reprodução / Instagram

Em comemoração a vitória da Espanha sobre a Áustria, Penélope Cruz postou uma foto juntinha de RosaliaReprodução / Instagram

Publicado 03/07/2026 10:51 | Atualizado 03/07/2026 11:09

Rio – Rosalía e Penélope Cruz aproveitaram a vitória da Espanha por 3 a 0 sobre a Áustria, nesta quinta-feira (2), para compartilhar registros da comemoração nas redes sociais. As artistas acompanharam a partida diretamente do estádio e apareceram juntas em fotos e vídeos usando a camisa da seleção espanhola e um cachecol nas cores do país.



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Em um dos registros, Rosalía posa com o uniforme da Espanha e celebra o resultado da partida. "Y ganamos! (E ganhamos) 3-0!", escreveu a cantora ao mostrar o placar final. Já Penélope publicou uma selfie ao lado da amiga e compartilhou imagens da torcida espanhola nas arquibancadas. "Alcobendas in my heart (Alcobendas em meu coração)", declarou a atriz, em referência à cidade da região de Madri onde nasceu.



Rosalía e Penélope Cruz se conheceram durante as filmagens de "Dor e Glória" (2019), de Pedro Almodóvar, quando a cantora fez sua estreia no cinema. Nos bastidores, Penélope ajudou Rosalía com dicas de atuação, enquanto a artista a auxiliou na preparação musical para a cena em que cantam juntas o clássico espanhol "A tu vera (Ao seu lado)", da cantora Lola Flores.



Desde então, elas passaram a aparecer juntas com frequência em eventos e entrevistas. Em 2023, protagonizaram uma conversa para a Vogue España, na qual Penélope elogiou o talento da cantora e as duas falaram sobre fama, carreira, machismo na indústria artística e os desafios de construir uma trajetória internacional. Enquanto Penélope é natural de Alcobendas, na comunidade de Madri, Rosalía nasceu em Sant Esteve Sesrovires, na Catalunha.

Veja o post no perfil da atriz: