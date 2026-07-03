Hong Myung-bo sofreu muitas críticas e ameaças após a eliminação da Coreia do SulYuri Cortez / AFP
Ameaçado de morte, ex-técnico da Coreia do Sul deixa o país
Hong Myung-bo viajou para os Estados Unidos em meio à revolta de torcedores por seu trabalho
Hostilidade com técnico até nas ruas
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Romilda, de 86 anos, e Rafael, de 21, mostram que a paixão pelo futebol atravessa gerações
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