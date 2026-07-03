Hong Myung-bo sofreu muitas críticas e ameaças após a eliminação da Coreia do Sul - Yuri Cortez / AFP

Hong Myung-bo sofreu muitas críticas e ameaças após a eliminação da Coreia do SulYuri Cortez / AFP

Publicado 03/07/2026 10:48

deixar o país e viajar aos Estados Unidos dois dias depois do retorno do México.

A pressão pela eliminação da Coreia do Sul na fase de grupos da Copa do Mundo ainda pesa bastante em Hong Myung-bo. O ex-técnico da seleção coreana foi muito hostilizado e até sofreu ameaças de morte, o que o fez

Segundo a imprensa local, o treinador de 57 anos embarcou para Los Angeles. No aeroporto, ele tentou passar despercebido e não quis dar entrevistas. Já na chegada ao destino, pagou uma taxa extra para sair por outro local e evitar contato com os jornalistas.



Hostilidade com técnico até nas ruas



O ambiente de insatisfação dos coreanos com Hong Myung-bo, ídolo na época de jogador, não ficou restrito às mensagens de ódio nas redes sociais. Comerciantes passaram a expor cartazes informando que o técnico não era bem-vindo.



A chegada da seleção ao país também foi marcada por manifestações de torcedores, que protestaram contra o treinador. Diante das ameaças, as autoridades reforçaram a segurança de Myung-bo, que mesmo assim optou por viajar.



Campanha decepcionante da Coreia do Sul



O técnico tornou-se o principal alvo da ira pela campanha pífia da seleção coreana na Copa do Mundo de 2026. Com uma vitória sobre a República Tcheca e duas derrotas, para México e África do Sul, o país foi um dos quatro piores terceiros colocados e acabou eliminado.



"Se selecionarmos pessoas incompetentes para cargos de liderança, priorizando o partidarismo em detrimento da capacidade jurídica, o resultado será óbvio como a luz do dia", disse.





