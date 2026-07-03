Kylian Mbappé vem quebrando marcas pela seleção francesa - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Kylian Mbappé vem quebrando marcas pela seleção francesaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 03/07/2026 13:14

Kylian Mbappé entrou oficialmente para o grupo dos jogadores centenários da seleção francesa. E o atacante foi homenageado na quinta-feira (2), na concentração na Filadélfia, após atingir a marca de 100 partidas defendendo os Bleus.



"Bem-vindo ao Clube dos Centenários!", publicou a equipe nacional nas redes sociais.



O técnico Didier Deschamps foi o responsável por entregar a Mbappé uma camisa comemorativa com o número 100, durante a refeição dos jogadores, que aplaudiram o companheiro.



O centésimo jogo reforça a posição do atacante entre os protagonistas da história recente do país. Desde a estreia pela equipe principal, Mbappé participou de duas finais consecutivas de Copa do Mundo, conquistando o título em 2018 e ficando com o vice em 2022.



Além da longevidade, o camisa 10 soma 60 gols pela França e tornou-se o maior artilheiro do país.



Deschamps também recebe reconhecimento



A seleção francesa ainda contou com outro momento de homenagem. Deschamps alcançou 17 triunfos em Copas do Mundo, tornando-se o treinador com mais vitórias na história da competição, e foi lembrado também com uma camisa especial.





