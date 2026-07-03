Kylian Mbappé vem quebrando marcas pela seleção francesaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Mbappé recebe homenagem por marca expressiva pela França
Além do atacante, técnico Didier Deschamps também teve recorde celebrado
Deschamps também recebe reconhecimento
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