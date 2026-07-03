Kylian Mbappé vem quebrando marcas pela seleção francesaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

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Hugo Perruso
Kylian Mbappé entrou oficialmente para o grupo dos jogadores centenários da seleção francesa. E o atacante foi homenageado na quinta-feira (2), na concentração na Filadélfia, após atingir a marca de 100 partidas defendendo os Bleus.
"Bem-vindo ao Clube dos Centenários!", publicou a equipe nacional nas redes sociais.
O técnico Didier Deschamps foi o responsável por entregar a Mbappé uma camisa comemorativa com o número 100, durante a refeição dos jogadores, que aplaudiram o companheiro.
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O centésimo jogo reforça a posição do atacante entre os protagonistas da história recente do país. Desde a estreia pela equipe principal, Mbappé participou de duas finais consecutivas de Copa do Mundo, conquistando o título em 2018 e ficando com o vice em 2022.
Além da longevidade, o camisa 10 soma 60 gols pela França e tornou-se o maior artilheiro do país.

Deschamps também recebe reconhecimento

A seleção francesa ainda contou com outro momento de homenagem. Deschamps alcançou 17 triunfos em Copas do Mundo, tornando-se o treinador com mais vitórias na história da competição, e foi lembrado também com uma camisa especial.