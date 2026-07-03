Rafael Leão, jogador de Portugal - Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Rafael Leão, jogador de PortugalVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 03/07/2026 15:25 | Atualizado 03/07/2026 15:27

Canadá - Autor de assistência decisiva para a classificação de Portugal sobre a Croácia, Rafael Leão comentou a busca pelo título da Copa do Mundo. O atacante, que cruzou na medida para Gonçalo Ramos marcar na reta final do segundo tempo e selar a vitória por 2 a 1, afirmou que o elenco quer conquistar a taça para Cristiano Ronaldo.



"Queremos dar esse troféu ao Cris, é o que lhe falta. Durante a preparação, ele deu sempre o máximo. Tentamos sempre ajudar. Nos momentos decisivos, ele não falha, mesmo perante muitas críticas. Nós, como companheiros de equipe, tentamos blindá-lo para que tenha a cabeça fria e faça o que fez", disse o jogador, na zona mista.





O astro também deixou sua marca na partida. O camisa 7, que ainda teve um gol anulado, balançou a rede ao converter um pênalti e empatou o confronto para os portugueses. Maior artilheiro da história da seleção, ele nunca havia marcado em mata-matas no torneio internacional.



Agora, Portugal enfrentará a Espanha nas oitavas de final. A partida será na próxima segunda-feira (6), às 16h (de Brasília), em Dallas, nos Estados Unidos. Leia mais: Casemiro lidera ranking da Fifa entre jogadores defensivos na Copa O astro também deixou sua marca na partida. O camisa 7, que ainda teve um gol anulado, balançou a rede ao converter um pênalti e empatou o confronto para os portugueses. Maior artilheiro da história da seleção, ele nunca havia marcado em mata-matas no torneio internacional.Agora, Portugal enfrentará a Espanha nas oitavas de final. A partida será na próxima segunda-feira (6), às 16h (de Brasília), em Dallas, nos Estados Unidos.

*Sob supervisão de Theo Faria