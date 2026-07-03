Jürgen Klopp foi multicampeão no Liverpool - AFP

Jürgen Klopp foi multicampeão no LiverpoolAFP

Publicado 03/07/2026 14:32

A Federação Alemã de Futebol (DFB) anunciou nesta sexta-feira (3) que após a demissão de Julian Nagelsmann, Jurgen Klopp desponta como o principal alvo para assumir o comando da seleção do país. No entanto, a entidade precisará pagar uma multa milionária se quiser tirá-lo da Red Bull, onde ele exerce o cargo de chefe global de futebol, conforme o jornal 'Bild'.

Segundo a publicação, Klopp não possui cláusula de rescisão prevista em contrato, mas o CEO da empresa, Oliver Mintzlaff, insistirá em uma alta taxa de transferência. Isso seria algo inédito, já que a DFB nunca pagou multa para um treinador assumir a equipe nacional.



Klopp está aposentado do cargo de técnico desde 2024. Apesar disso, no comunicado que anunciou a demissão de Nagelsmann, a Federação Alemã destacou que o treinador "já manifestou sua disposição, em princípio, de assumir o comando da seleção".

Trajetória de sucesso

Klopp possui trabalhos de destaque no Liverpool, onde conquistou títulos como a Liga dos Campeões, o Campeonato Inglês e a Copa da Inglaterra entre 2015 e 2024, e o Borussia Dortmund, clube no qual venceu dois Campeonatos Alemães e uma Copa da Alemanha.