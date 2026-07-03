Valverde em ação pelo Uruguai na Copa do Mundo - Lars Baron / AFP

Valverde em ação pelo Uruguai na Copa do MundoLars Baron / AFP

Publicado 03/07/2026 14:32

O meio-campista Federico Valverde, capitão da seleção do Uruguai, assumiu a responsabilidade pela eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 e prometeu levar a 'Celeste' ao topo.



"Já se passaram vários dias desde a eliminação e só agora consigo começar a processar tudo o que vivi", escreveu Valverde em uma mensagem nas redes sociais.



"Uma parte de mim possivelmente nunca conseguirá superar outra eliminação na primeira fase, como a que sofri no Mundial do Catar. Aquele espinho ainda está preso", reconheceu o jogador.



Nesta edição de 2026, na América do Norte, o Uruguai, comandado pelo técnico argentino Marcelo Bielsa, foi eliminado no Grupo H depois de empates contra Arábia Saudita (1 a 1) e Cabo Verde (2 a 2) e a derrota para a Espanha (1 a 0).



"Assumo a derrota. Assumo total responsabilidade por não ter cumprido meu dever com a seleção e com vocês", declarou o meio-campista na publicação.



Valverde, um dos jogadores mais criticados pelo desempenho ruim na Copa do Mundo, ressaltou seu compromisso com a seleção uruguaia para o futuro.



"Assumo a responsabilidade pelo fracasso e sei que não estive à altura. Mas, em hipótese alguma, desistirei de representar o meu país, mesmo que isso me custe a vida".



"Não sei como nem quando, mas juro pela minha vida que não deixarei esta seleção sem levá-la ao topo", concluiu Valverde.

A publicação de Valverde



