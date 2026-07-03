Karoline Lima acompanha jogos da Seleção nos EUAReprodução/Instagram
Entre as imagens, Lima mostra momentos em estádio de futebol, torcendo pela Seleção Brasileira, passeando junto à filha, Cecília, de 3 anos, e visitando restaurantes e pontos turísticos.
Para além disso, ela apareceu posando com outras namoradas e esposas de jogadores da equipe brasileira em dia de partida do time.
Em legenda de publicação, escreveu “Meus dias por aqui”. O Mundial teve início no dia 11 de junho, e o primeiro jogo do Brasil, ainda na fase de grupos, aconteceu no dia 13 do mesmo mês, contra o Marrocos.
Karoline Lima está em relacionamento com o jogador Léo Pereira da Seleção. A influenciadora é mãe de Cecília, fruto do casamento com Éder Militão.
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