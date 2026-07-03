Karoline Lima acompanha jogos da Seleção nos EUA - Reprodução/Instagram

Karoline Lima acompanha jogos da Seleção nos EUAReprodução/Instagram

Publicado 03/07/2026 15:54

Rio – Karoline Lima, de 30 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta sexta-feira (3), registros de viagem aos Estados Unidos. A influenciadora está no país acompanhando a Copa do Mundo.



Entre as imagens, Lima mostra momentos em estádio de futebol, torcendo pela Seleção Brasileira, passeando junto à filha, Cecília, de 3 anos, e visitando restaurantes e pontos turísticos.



Para além disso, ela apareceu posando com outras namoradas e esposas de jogadores da equipe brasileira em dia de partida do time.



Em legenda de publicação, escreveu “Meus dias por aqui”. O Mundial teve início no dia 11 de junho, e o primeiro jogo do Brasil, ainda na fase de grupos, aconteceu no dia 13 do mesmo mês, contra o Marrocos.



Karoline Lima está em relacionamento com o jogador Léo Pereira da Seleção. A influenciadora é mãe de Cecília, fruto do casamento com Éder Militão.