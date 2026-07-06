Lucas Lima, ex de Sandy, assiste a jogo do Brasil com Junior LimaReprodução / Instagram
A partida terminou com derrota do Brasil por 2 a 1. Apesar do resultado, Lucas destacou o momento com o grupo, que também contou com Monica Benini, mulher de Junior. "Perdemos o jogo, mas bah, se isso não é 'vencer'...", escreveu ele, com emojis de coração e olhos lacrimejados.
Lucas e Sandy são pais de Théo, de 11 anos, e mantêm uma relação discreta desde o fim do casamento. A cantora namora desde 2024 o médico Pedro Andrade, enquanto o músico assumiu no início deste ano o romance com a publicitária e fotógrafa Nina Forlin.
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