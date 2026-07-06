Lucas Lima, ex de Sandy, assiste a jogo do Brasil com Junior Lima - Reprodução / Instagram

Lucas Lima, ex de Sandy, assiste a jogo do Brasil com Junior LimaReprodução / Instagram

Publicado 06/07/2026 08:37 | Atualizado 06/07/2026 08:40

Rio - Lucas Lima passou o domingo (5) ao lado de Junior Lima, irmão de Sandy, durante o jogo do Brasil contra a Noruega, na Copa do Mundo. O ator e músico, que foi casado com a cantora de 2008 a 2023, mostrou o encontro com o ex-cunhado e outros amigos nas redes sociais e brincou com o clima do dia, mesmo com a eliminação da Seleção Brasileira.