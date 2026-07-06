Lucas Lima, ex de Sandy, assiste a jogo do Brasil com Junior LimaReprodução / Instagram

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Letícia Montrezor
Rio - Lucas Lima passou o domingo (5) ao lado de Junior Lima, irmão de Sandy, durante o jogo do Brasil contra a Noruega, na Copa do Mundo. O ator e músico, que foi casado com a cantora de 2008 a 2023, mostrou o encontro com o ex-cunhado e outros amigos nas redes sociais e brincou com o clima do dia, mesmo com a eliminação da Seleção Brasileira.
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Lucas Lima, ex de Sandy, assiste a jogo do Brasil com Junior Lima - Reprodução / Instagram
Lucas Lima e Sandy - Reprodução / Instagram
Lucas Lima e Sandy - Reprodução/Instagram


A partida terminou com derrota do Brasil por 2 a 1. Apesar do resultado, Lucas destacou o momento com o grupo, que também contou com Monica Benini, mulher de Junior. "Perdemos o jogo, mas bah, se isso não é 'vencer'...", escreveu ele, com emojis de coração e olhos lacrimejados.

Lucas e Sandy são pais de Théo, de 11 anos, e mantêm uma relação discreta desde o fim do casamento. A cantora namora desde 2024 o médico Pedro Andrade, enquanto o músico assumiu no início deste ano o romance com a publicitária e fotógrafa Nina Forlin.