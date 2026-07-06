Famosos lamentam eliminação do Brasil na Copa do Mundo - Reprodução do Instagram

Famosos lamentam eliminação do Brasil na Copa do MundoReprodução do Instagram

Publicado 06/07/2026 07:34

Rio - Diversas celebridades lamentaram a eliminação do Brasil da Copa do Mundo por meio das redes sociais, neste domingo (5). A Seleção foi derrotada pela Noruega por 2 a 1 nas oitavas de final. Entre o sentimentos de tristeza e indignação, famosos como Gil do Vigor, Luciano Huck e outros comentaram o resultado amargo do jogo.

"É, gente, não deu. A gente torce, mas é o que eu sempre digo: quem não faz, leva", afirmou o ator Ary Fontoura. "A gente tem que botar pressão desde o começo. Como é que um país pentacampeão do mundo deixa o outro time ficar jogando? E outra coisa, como o (Erling) Haaland ficou livre?", desabafou Gil do Vigor.







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Maisa Silva publicou uma foto do estádio de Nova Jersey, nos Estados Unidos, depois do jogo, e escreveu: "O sonho acabou dessa vez". Juliette publicou: "Sem comentários". O cantor Dilsinho também se manifestou sobre a eliminação da Seleção. "Não foi dessa vez... A história poderia ser diferente, mas não foi. Triste, agora é recomeçar!".

Kelly Key demonstrou tristeza com o resultado. "Eu podia jurar que, desta vez, o hexa vinha… Eu sentia a energia. Eu acreditava de verdade. Ver a nossa eliminação depois de tantas oportunidades de gol, de tantos ‘quase’… dói ainda mais. Triste. Muito triste. Mas é isso… quem ama futebol sabe: às vezes a gente comemora, às vezes a gente sofre junto. Hoje, infelizmente, foi dia de sofrer".







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Durante o "Domingão", ao vivo, Luciano Huck comentou: "Sou um otimista incorrigível, mas desta vez não deu. Eu não quero culpar ninguém, não quero julgar ninguém, eu quero só decantar essa nossa tristeza como todo brasileiro".

"Bola pra frente... Que a gente aprenda com nossos erros, que a gente coloque a bola no chão, que a gente comece a partir de agora pensar no planejamento para 2030. Eu sigo acreditando no Brasil, sigo acreditando na seleção. Eu sou brasileiro, não desisto nunca, mas hoje estamos tristes", concluiu.