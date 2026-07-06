Ex-jogador sueco Zlatan Ibrahimovic - AFP

Ex-jogador sueco Zlatan IbrahimovicAFP

Publicado 06/07/2026 07:32





"O Brasil nunca me convenceu, desde o primeiro jogo. As mudanças que Carlo fez hoje não tiveram resultados, as mudanças que o Solbakken fez deram resultados. Parecia que a Noruega estava fazendo o 'joga bonito' enquanto o Brasil estava fazendo o 'joga sei lá'", disse Ibrahimovic, em comentário na 'Fox'. O ex-jogador e comentarista Zlatan Ibrahimovic criticou o desempenho da seleção brasileira na Copa do Mundo, após a eliminação nas oitavas de final para a Noruega por 2 a 1 neste domingo (5) . O sueco opinou que as substituições do técnico Carlo Ancelotti não tiveram efeito."O Brasil nunca me convenceu, desde o primeiro jogo. As mudanças que Carlo fez hoje não tiveram resultados, as mudanças que o Solbakken fez deram resultados. Parecia que a Noruega estava fazendo o 'joga bonito' enquanto o Brasil estava fazendo o 'joga sei lá'", disse Ibrahimovic, em comentário na 'Fox'.

Além disso, o ex-craque aproveitou para elogiar Haaland e o time norueguês, sugerindo que a equipe pode ir longe. "Quando o leão está com fome, ele come. Essa Noruega me lembra a Suécia na Copa do Mundo de 1994, vamos ver se eles chegam tão longe quanto a Suécia. A história é um pouco parecida, é bonito ver a continuação dessa história."



O Brasil perdeu para a Noruega após fazer um jogo apático. Com o resultado, a Seleção igualou sua pior campanha em Copas do Mundo desde 1990, quando também caiu nas oitavas de final. Além disso, o time vai bater sua maior sequência sem títulos mundiais, superando os 24 anos entre o tri de 1970 e o tetra de 1994.