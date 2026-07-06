Neymar encerrou sua participação em Copas do Mundo com a camisa da seleção brasileira - Odd Andersen / AFP

Neymar encerrou sua participação em Copas do Mundo com a camisa da seleção brasileiraOdd Andersen / AFP

Publicado 06/07/2026 09:37

teve como motivação uma provocação do norueguês antes da cobrança de pênalti.

Neymar fez o gol de honra na derrota do Brasil por 2 a 1 para a Noruega, praticamente no último lance, mas achou que deveria dar uma resposta ao goleiro Nyland. A atitude do camisa 10 durante a eliminação da Copa do Mundo, muito contestada por torcedores e imprensa,

Para desestabilizar o brasileiro, o goleiro disse "Eu vou te parar, eu vou te parar". Na sequência, Neymar retrucou: "Onde você quer (o pênalti)? Onde você quer?". Nyland ainda respondeu: 'Na trave".

Ao marcar o gol brasileiro, o camisa 10 deu um sorriso irônico e foi falar com o adversário, perdendo tempo ao invés de pegar a bola para o reinício do jogo. "Comigo, não. Comigo, não, otário", disse, segundo leitura labial divulgada pelo programa 'Fantástico', da TV Globo.



Neymar na Copa do Mundo



Convocado mesmo sem estar nas melhores condições físicas, Neymar disputou apenas duas das cinco partidas da seleção brasileira no torneio. Ele ficou a maior parte do tempo em recuperação de uma lesão na panturrilha direita e só estreou na terceira rodada, contra o Haiti, ficando em campo pouco mais de 15 minutos.



Fora contra o Japão, o camisa 10 ganhou nova chance contra a Noruega, ao entrar aos 22 do segundo tempo. Entretanto, pouco fez e o time viveu seu pior momento na partida, sofrendo os dois gols e sem conseguir criar chances além do pênalti sofrido por Casemiro em disputa pelo alto.