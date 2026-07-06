Neymar encerrou sua participação em Copas do Mundo com a camisa da seleção brasileiraOdd Andersen / AFP
Veja o que disse Neymar em troca de provocações com goleiro da Noruega
Camisa 10 do Brasil marcou de pênalti o gol da derrota por 2 a 1 nas oitavas de final da Copa
Neymar na Copa do Mundo
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