Ancelotti em treino da Seleção - Rafael Ribeiro / CBF

Ancelotti em treino da Seleção Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 03/07/2026 16:00

Rio - O trabalho de Carlo Ancelotti na seleção brasileira recebeu elogios do jornal espanhol "AS". A publicação afirmou que o italiano tem feito "magia" diante dos desfalques que a equipe verde e amarelo tem sofrido antes e durante a disputa da Copa do Mundo.

"Silenciosamente, assolado por lesões, este Brasil sob o comando de Carlo Ancelotti está gerando entusiasmo. Ele deixou de lado o futebol bonito em favor do pragmatismo. De que adianta jogar bem se o objetivo final é vencer, e a Seleção precisa disso? Faz muitos anos desde que alcançaram o ápice. Muitos mesmo. 24, desde a Copa do Mundo de 2002, na Coreia do Sul e no Japão, para ser exato. Foi preciso esforço, mas Carletto finalmente estabeleceu sua base para a Copa do Mundo", disse o diário.

O estilo de jogo da seleção brasileira pode não ser o que caracterizou o futebol do país, porém, a eficiência foi bastante destacada pelo "AS".

"Este time brasileiro pouco se assemelha àquele que conquistou sua quinta estrela. Mesmo assim, o italiano conseguiu extrair o melhor de seus jogadores", concluiu.