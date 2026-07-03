Jogadores do Brasil comemoram gol na Copa do Mundo - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Jogadores do Brasil comemoram gol na Copa do MundoWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 03/07/2026 19:29 | Atualizado 03/07/2026 19:31

Estados Unidos - A Fifa definiu a arbitragem para a partida entre Brasil e Noruega, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O apito estará com o norte-americano Ismail Elfath.

Corey Parker e Kyle Atkins, também dos Estados Unidos, serão os assistentes 1 e 2, respectivamente. Já o quarto árbitro será o hondurenho Said Martínez. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (3).

The match officials for @FIFAWorldCup matches 91 and 92 have been appointed. — FIFA (@FIFAcom) July 3, 2026

Nesta Copa do Mundo, Ismail Elfath já apitou duas partidas: Holanda 2x2 Japão; e Uruguai 0x1 Espanha.

O jogo entre Brasil e Noruega está marcado para acontecer no domingo (5), a partir das 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Quem levar a melhor avança às quartas de final.