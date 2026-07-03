Jogadores do Brasil comemoram gol na Copa do MundoWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
The match officials for @FIFAWorldCup matches 91 and 92 have been appointed.— FIFA (@FIFAcom) July 3, 2026
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Jogadores do Brasil comemoram gol na Copa do MundoWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
The match officials for @FIFAWorldCup matches 91 and 92 have been appointed.— FIFA (@FIFAcom) July 3, 2026
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