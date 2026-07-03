Jhon Arias em campo pela ColômbiaDivulgação / Colômbia
Jornal espanhol exalta importância de Arias na Copa: 'Acima de Vini Jr'
Jogador do Palmeiras vem sendo fundamental para a Colômbia
Jornal espanhol exalta importância de Arias na Copa: 'Acima de Vini Jr'
Jogador do Palmeiras vem sendo fundamental para a Colômbia
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