Jhon Arias em campo pela ColômbiaDivulgação / Colômbia

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Pedro Logato
Rio - O jornal espanhol "AS" destacou a contribuição de Jhon Arias para a seleção colombiana na Copa do Mundo. O jogador do Palmeiras aparece no top 10 atletas do Mundial em termos de importância para as equipes. A avaliação é feita pelo CIES com auxílio da plataforma "Impect".
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"A análise considera o desempenho na criação de jogadas, chances criadas e passes certos no campo adversário, em comparação com o restante do elenco. Além de progressões em corridas ofensivas de pelo menos 8 metros em direção ao gol adversário, entre outros aspectos", disse o diário.
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"O colombiano é o segundo sul-americano a figurar no top 10, ao lado de Messi, que está no top 3. Enquanto isso, Arias, com uma nota de desempenho de 86,6, ocupa a nona posição, à frente de Vinícius, Bellingham, Yamal e outros. O meio-campista de Chocó também é o terceiro jogador em toda a Copa do Mundo com o maior número de recuperações de bola no terço final do campo (5), empatado com Rice e superado apenas por Wirtz (8, mas já eliminado)", examinou o jornal.
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Apesar disso, Jhon Arias não fez nenhum gol, nem deu nenhuma assistência pela seleção colombiana na competição até o momento.
"Jhon Arias é titular absoluto na seleção colombiana, comandada por Néstor Lorenzo. O meio-campista de 28 anos ainda não registrou nenhuma assistência ou gol, mas seu desempenho tem sido crucial para a invencibilidade da Colômbia", concluiu.