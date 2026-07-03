Barcola é uma das opções da França para o setor ofensivo - Franck Fife / AFP

Barcola é uma das opções da França para o setor ofensivoFranck Fife / AFP

Publicado 03/07/2026 17:24

O atacante da seleção francesa Bradley Barcola alertou, nesta quinta-feira (2), que o Paraguai, adversário dos 'Bleus' nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no sábado (4), na Filadélfia, fará um jogo intenso e bastante físico.

"É uma equipe que defende muito. Eles vão distribuir muitas pancadas. Mas também é um time que gosta de jogar futebol. Vimos isso contra a Alemanha [na fase de 16-avos]", afirmou o atacante do Paris Saint-Germain em entrevista coletiva.

Questionado sobre a postura defensiva que a 'Albirroja' poderá adotar, Barcola garantiu não estar preocupado, ressaltando que está acostumado a enfrentar adversários assim no futebol francês.

"Sabemos que será difícil, mas, pessoalmente, estou habituado a isso na Ligue 1. Teremos que encontrar soluções", explicou.

Já o lateral Jules Koundé descreveu o Paraguai como uma "equipe difícil de enfrentar" e alertou que os sul-americanos também têm qualidade ao recuperar a posse de bola.

"Eles também têm qualidade para jogar, sair jogando desde a defesa e explorar os contra-ataques. Têm jogadores para isso. Esperamos um jogo duro, teremos que ser firmes nos duelos e impor o nosso jogo", afirmou o jogador do Barcelona.

Barcola também destacou o "prazer" que os 'Bleus' sentem, especialmente os atacantes, que somam 13 gols em quatro partidas desde o início do torneio, ao entrarem em campo.

"Jogamos como se estivéssemos no bairro. Pegamos a bola, fazemos praticamente o que queremos, não pensamos demais nas coisas, e é assim que funciona", observou.

Koundé concluiu ressaltando a conexão no ataque francês e a importância de manter essa harmonia para continuar avançando na Copa do Mundo.

"Sentimos muito prazer em jogar juntos. Isso fica evidente de várias formas com nossos quatro jogadores de ataque: na maneira como tocam a bola, como comemoram os gols e nas palavras que trocam. A coesão é muito importante se quisermos ir longe", acrescentou.