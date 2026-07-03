Haaland é o principal jogador da Noruega - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Haaland é o principal jogador da NoruegaWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 03/07/2026 17:14

Estados Unidos - Noruega e Brasil vão se enfrentar no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Principal nome da seleção norueguesa, Erling Haaland admitiu o cansaço, mas garantiu que está preparado para a sequência do torneio.



"Quando você corre e joga 63 ou 64 partidas nesta temporada, é normal ficar cansado. Poucas pessoas conseguem lidar com isso, mas eu consigo", disse o jogador, à 'TV 2'.



"(A Copa do Mundo) Provavelmente está entre os momentos mais marcantes da minha carreira. Nunca joguei partidas tão importantes pela Noruega na minha vida, e também nunca presenciei algo assim", completou.





Em 2025/26, o atacante disputou 52 jogos pelo Manchester City. Mesmo com pouco tempo de descanso, Haaland foi titular em três partidas na Copa do Mundo, sendo poupado apenas contra a França, quando a Noruega já estava classificada. No total, somou 43 gols e nove assistências na última temporada.

Leia mais: Matheus Cunha minimiza favoritismo do Brasil contra Noruega: 'Temos que focar' Em 2025/26, o atacante disputou 52 jogos pelo Manchester City. Mesmo com pouco tempo de descanso, Haaland foi titular em três partidas na Copa do Mundo, sendo poupado apenas contra a França, quando a Noruega já estava classificada. No total, somou 43 gols e nove assistências na última temporada.

Carinho especial pelo Brasil

O norueguês destacou o carinho que sente pelo Brasil e mostrou estar ansioso para o duelo decisivo: "Eu mesmo torço para eles, tenho muitos amigos lá. Conheço muita gente de lá. Será um jogo especial. Eu gosto do país, gosto do estilo de jogar. Vai ser especial"

*Sob supervisão de Theo Faria