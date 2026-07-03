Luis de la Fuente é o treinador da Espanha - Divulgação / Espanha

Luis de la Fuente é o treinador da EspanhaDivulgação / Espanha

Publicado 03/07/2026 17:30

Estados Unidos - A classificação da Espanha para as oitavas de final da Copa do Mundo, confirmada com a vitória por 3 a 0 sobre a Áustria, colocou Unai Simón na história. O goleiro ultrapassou o italiano Walter Zenga e se tornou o jogador da posição com a maior sequência sem sofrer gols em Mundiais, alcançando 519 minutos de invencibilidade.



O feito foi celebrado pelo técnico Luis de la Fuente, que acompanha o camisa 1 desde as categorias de base da Fúria. O treinador fez questão de destacar a relação construída ao longo dos anos e elogiou o arqueiro.



"É uma honra e um orgulho para mim. Jogamos juntos Europeu sub-19, Europeu sub-21, Olimpíadas, Liga das Nações, Eurocopa e Mundial. Eu diria que é quase uma relação familiar, mais do que de treinador e jogador. É uma honra e um orgulho dirigi-lo. Estou feliz, porque tem um reconhecimento mundial que merece. É um dos melhores goleiros do mundo", declarou.



A sequência histórica começou ainda na Copa de 2022, quando Simón não foi vazado no empate sem gols com Marrocos, nas oitavas de final, apesar da eliminação espanhola nos pênaltis. A marca foi ampliada nas quatro partidas da atual edição do torneio.



Agora, o camisa 1 terá mais um grande desafio pela frente. A Espanha volta a campo na próxima segunda-feira (6), às 16h (de Brasília), para enfrentar Portugal no AT&T Stadium, em Dallas, por uma vaga nas quartas de final do Mundial.

*Sob supervisão de Pedro Logato