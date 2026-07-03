Walter Casagrande voltou a falar de Neymar Divulgação
Casagrande pede jogador do Botafogo como titular da Seleção: 'Precisa'
Danilo Santos, de 25 anos, pode substituir Paquetá
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