Walter Casagrande voltou a falar de Neymar - Divulgação

Walter Casagrande voltou a falar de Neymar Divulgação

Publicado 03/07/2026 19:50

Rio - De olho na Noruega, o ex-atacante da seleção brasileira, Walter Casagrande, fez coro com a titularidade de Danilo Santos, do Botafogo, na partida deste domingo (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O desejo do ídolo do Corinthians tem a ver com um sistema defensivo mais sólido para encarar os destaques da Noruega.

"Ancelotti pedirá para Casemiro ajudar nessa marcação e, para isso acontecer, Danilo Santos precisa ser o substituto do Lucas Paquetá. Se a seleção brasileira marcar forte e agredir a Noruega, o risco do efeito Haaland diminui, porque ele receberá menos bolas do que nos outros jogos. E Danilo Santos terá de limitar a participação na criação de Martin Odegaard", disse em sua coluna no "UOL".

Casagrande acredita que para se classificar, o Brasil, além de cuidar da defesa, terá que ter uma atuação ofensiva semelhante ao duelo contra o Japão.

"O Brasil tem time para passar pela Noruega? Claro que tem, mas precisa jogar mais tempo como foi a segunda etapa da vitória de virada sobre o Japão", concluiu.