Raphinha se lesionou na Copa do Mundo - Nelson Terme / CBF

Raphinha se lesionou na Copa do MundoNelson Terme / CBF

Publicado 02/07/2026 20:20

Rio - O atacante Raphinha, de 29 anos, segue em sua preparação para tentar retornar aos gramados na Copa do Mundo. Realizando trabalhos à parte, o jogador do Barcelona poderá voltar a defender a seleção brasileira na competição na semifinal, caso a equipe de Carlo Ancelotti chegue lá. As informações são do jornal espanhol "AS".

Raphinha se lesionou no primeiro tempo da vitória da seleção brasileira contra o Haiti no último dia 19. Ele sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa direita. A CBF não informou o período em que o jogador ficará afastado.

Caso o Brasil se classifique para a semifinal e o atacante entre em campo, ele irá voltar a jogar no próximo dia 14, quase um mês depois da lesão sofrida pela primeira fase da Copa do Mundo. Sem Raphinha, Rayan assumiu a condição de titular.

Valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo, o Brasil encara a Noruega no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey. Além de Raphinha, a Seleção também não terá Lucas Paquetá, que sofreu uma lesão de grau 2 na região posterior da coxa esquerda.