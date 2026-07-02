Lionel Scaloni é o técnico da seleção argentinaLuis Robayo / AFP

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AFP
Rio - Atual campeã mundial, a Argentina busca o tetracampeonato na Copa do Mundo de 2026. No primeiro desafio no mata-mata, os atuais campeões vão enfrentar a grande surpresa da fase de grupos: Cabo Verde, que segurou duas campeões mundiais e se classificou para a segunda fase. O técnico Lionel Scaloni pregou respeito ao adversário e destacou o nível mostrado pelos africanos.
"É uma equipe que ainda não perdeu. Eles não chegaram (no mata-mata) por acaso. Temos que respeitá-los, e é isso o que faremos. Eles se fecham muito bem pelo meio e depois saem muito bem no contra-ataque, com jogadores tecnicamente talentosos", disse Scaloni em entrevista coletiva nesta quinta-feira (2), em Miami, nos Estados Unidos, na véspera da partida.
Estreante em Copas do Mundo, Cabo Verde conseguiu uma classificação histórica com três empates na fase de grupos: 0 a 0 com a Espanha, 2 a 2 com o Uruguai e um novo 0 a 0 com a Arábia Saudita. Com isso, os "Tubarões Azuis" se classificaram em segundo lugar e deixaram a Celeste pelo caminho ainda na fase de grupos do Mundial.
Lionel Scaloni completará 100 jogos no comando da Argentina. Desde que assumiu a seleção em agosto de 2018, logo após a eliminação na Copa do Mundo, ainda como interino. Em outubro de 2020, foi efetivado e iniciou uma revolução. Desde então, conquistou os títulos da Copa América de 2021 e 2024, Finalíssima de 2022 e Copa do Mundo de 2022.