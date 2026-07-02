Raphael Claus recebeu críticas - Reprodução/ Instagram

Raphael Claus recebeu críticasReprodução/ Instagram

Publicado 02/07/2026 18:50

Rio - Os Estados Unidos derrotaram a Bósnia e avançaram para as oitavas de final da Copa do Mundo, porém, a arbitragem comandada por Raphael Claus recebeu críticas da imprensa norte-americana. A expulsão de Folarin Balogun, da seleção dos donos da casa, irritou bastante.

"Está claro que ele (Claus) não estava altura do jogo, então você não deveria estar aqui (na Copa do Mundo)", afirmou o Jornal USA Today.

"Esse tipo de colisão (expulsão do Balogun) que acontece dezenas de vezes ao longo de uma partida. Na câmera lenta (VAR) mudou a interpretação do juiz brasileiro. Erro", disse o New York Post.

"O VAR baseou sua recomendação ao árbitro em replays em câmera lenta e imagens estáticas, o que não está de acordo com os protocolos do VAR. Errou o juiz brasileiro ao expulsar o Balogun", declarou a "ESPN" dos Estados Unidos.

Raphael Claus apitou até o momento dois jogos na Copa do Mundo: a goleada da Espanha por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita pela fase de grupos, e a vitória dos Estados Unidos por 2 a 0 contra a Bósnia e Herzegovina na segunda fase.