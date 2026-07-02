Raphael Claus recebeu críticasReprodução/ Instagram
Jornal dos EUA critica arbitragem brasileira: 'Não estava a altura do jogo'
Seleção norte-americana avançou para as oitavas de final
Técnico de Portugal valoriza vitória e explica substituição de Cristiano Ronaldo
Roberto Martínez tirou o craque português no segundo tempo
Cristiano Ronaldo celebra primeiro gol em mata-mata de Copas: 'Estava preparado'
Craque português marcou de pênalti na vitória sobre a Croácia
Com gol no fim, Portugal vence a Croácia e vai às oitavas da Copa do Mundo
Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos marcaram os gols da vitória de virada
Cristiano Ronaldo se torna o jogador mais velho a jogar mata-mata de Copa
No mesmo jogo, Modric alcança a segunda maior marca
Técnico da Argentina pede respeito a Cabo Verde: 'Não chegaram por acaso'
Lionel Scaloni completará 100 jogos no comando da Albiceleste
Raphinha deve voltar à Seleção somente em possível semifinal, diz jornal
Atacante, de 29 anos, sofreu lesão na coxa direita
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