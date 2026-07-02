Raphael Claus recebeu críticasReprodução/ Instagram

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Pedro Logato
Rio - Os Estados Unidos derrotaram a Bósnia e avançaram para as oitavas de final da Copa do Mundo, porém, a arbitragem comandada por Raphael Claus recebeu críticas da imprensa norte-americana. A expulsão de Folarin Balogun, da seleção dos donos da casa, irritou bastante.
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"Está claro que ele (Claus) não estava altura do jogo, então você não deveria estar aqui (na Copa do Mundo)", afirmou o Jornal USA Today.
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"Esse tipo de colisão (expulsão do Balogun) que acontece dezenas de vezes ao longo de uma partida. Na câmera lenta (VAR) mudou a interpretação do juiz brasileiro. Erro", disse o New York Post.
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"O VAR baseou sua recomendação ao árbitro em replays em câmera lenta e imagens estáticas, o que não está de acordo com os protocolos do VAR. Errou o juiz brasileiro ao expulsar o Balogun", declarou a "ESPN" dos Estados Unidos.
Raphael Claus apitou até o momento dois jogos na Copa do Mundo: a goleada da Espanha por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita pela fase de grupos, e a vitória dos Estados Unidos por 2 a 0 contra a Bósnia e Herzegovina na segunda fase.