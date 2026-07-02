Roberto Martínez tirou Cristiano Ronaldo no segundo tempo - AFP

Roberto Martínez tirou Cristiano Ronaldo no segundo tempoAFP

Publicado 02/07/2026 23:00

Rio - Em jogo com emoção até o fim, Portugal venceu a Croácia por 2 a 1 , nesta quinta-feira (2), em Toronto, no Canadá, e avançou às oitavas de final da Copa do Mundo. O técnico Roberto Martínez valorizou o esforço dos jogadores portugueses, que resistiram até o fim para conquistar a classificação.

"Estamos todos prontos. A Croácia foi exigente. A Copa do Mundo começou hoje. Temos que jogar com intensidade, orgulho e coração para representar Portugal. O time teve muita personalidade, sofreu o gol e buscou o resultado. Foi um jogo muito especial. Satisfação e orgulho", disse.

O jogo ficou marcado por uma decisão surpreendente do treinador espanhol. Durante o segundo tempo, Roberto Martínez decidiu tirar Cristiano Ronaldo quando a partida estava empatada por 1 a 1. O craque português havia marcado o gol da equipe. Martínez explicou a decisão.

"As decisões são importantes para a equipe. Não há outro jogador na Copa do Mundo que consegue bater um pênalti em um momento assim como Cristiano Ronaldo. Mas era um momento que precisávamos fechar o meio-campo para conter a pressão da Croácia", explicou o técnico.

Com a vitória, Portugal vai enfrentar a Espanha, na próxima segunda-feira (6), às 16h (de Brasília), em Dallas, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final. Atual campeã da Eurocopa, a seleção espanhola eliminou a Áustria com uma vitória avassaladora por 3 a 0.