Haaland é o grande destaque da Noruega - Divulgação / Noruega

Haaland é o grande destaque da NoruegaDivulgação / Noruega

Publicado 02/07/2026 19:50

Rio - Principal destaque da Noruega, o atacante Erling Haaland, de 25 anos, terminou a vitória sobre a Costa do Marfim por 2 a 1 bastante cansado. Apesar disso, a situação do centroavante não preocupa a seleção europeia para o jogo contra o Brasil.

O treinador Stale Solbakken admitiu que o artilheiro encerrou a partida contra a Costa do Marfim em um momento físico realmente delicado, mas crê que haverá tempo suficiente para descanso até o próximo jogo.

"Não deve ter tanta importância quando há cinco ou seis dias. É pior quando são três ou quatro, com duas ou três viagens. Agora devemos conseguir lidar bem com isso", afirmou.

Haaland, que decidiu a partida aos 40 minutos, para a Noruega, celebrou, além da classificação, a ausência de uma prorrogação contra os africanos. "Eu estava exausto, então pensei: não aguento prorrogação, precisamos marcar", desabafou depois da partida.

O centroavante tem cinco gols na Copa do Mundo e está atrás somente de Lionel Messi e de Kylian Mbappé, que são os artilheiros da competição com seis.

O Brasil terá um dia a mais de descanso que a Noruega, já que venceu o Japão na segunda (29), enquanto os europeus entraram em campo na terça (30). Valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo, o Brasil encara a Noruega no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey.