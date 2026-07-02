Loco Abreu é técnico do Club Tijuana, do México - Divulgação / Club Tijuana

Loco Abreu é técnico do Club Tijuana, do MéxicoDivulgação / Club Tijuana

Publicado 02/07/2026 19:20

Rio - Ídolo do Botafogo, Sebastián "Loco" Abreu, de 49 anos, é o principal favorito para assumir a seleção uruguaia, depois do fracasso na última Copa do Mundo, e a saída de Marcelo Bielsa. As informações são da edição do país do jornal "AS".

Atualmente, o ex-atacante trabalho no Xolos de Tijuana, do México. Ele iniciou sua carreira de treinador em 2020 e passou por apenas um clube uruguaio: o Boston River. Loco treinou o Always Ready, da Bolívia, e o César Vallejo, do Peru, antes de receber uma oportunidade no México.

Na campanha na Copa do Mundo de 2026, o Uruguai foi eliminado na primeira fase. A Celeste ficou no empate com Cabo Verde e Arábia Saudita. Além disso, foi derrotada pela Espanha na última partida, sendo eliminada.

Loco Abreu defendeu a seleção uruguaia como atleta disputando duas Copas do Mundo. Em 2010, ele fez parte da equipe que fez o Uruguai voltar para uma semifinal da competição, depois de 40 anos.