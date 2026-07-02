Rayan Cherki em campo pela França - Divulgação / França

Rayan Cherki em campo pela FrançaDivulgação / França

Publicado 02/07/2026 14:31

Rio - Um dos grandes destaques da atual geração francesa, o atacante Rayan Cherki, de 22 anos, não vive um dos seus melhores momentos fora dos gramados. De acordo com informações do jornal "L'Équipe", o jovem vive uma situação pessoal delicada, que teria provocado noites sem dormir nos últimos dias.

O atacante vem sendo acompanhado de perto pela comissão técnica de Didier Deschamps. O atacante vem sendo preservado, inclusive, durante a Copa do Mundo.

A situação ajuda a explicar a reação do jogador após vitória sobre a Suécia na segunda fase da Copa do Mundo. Cherki demonstrou grande irritação ao fim do jogo, gerando repercussão. O caso foi rapidamente tratado internamente.

Segundo a publicação francesa, a atitude foi um reflexo da própria frustração com seu desempenho e com o momento que atravessa. Ele vem sendo reserva na campanha francesa na Copa do Mundo.