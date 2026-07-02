Messi se diverte ao passar por inspeção de segurança com detector de metais Reprodução de vídeo

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Hugo Perruso
Lionel Messi foi um dos integrantes da delegação da Argentina submetidos à revista de segurança na chegada a Miami para o confronto contra Cabo Verde, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A reação descontraída do craque chamou a atenção.
O vídeo mostra o momento em que, na pista do aeroporto, um agente utiliza um detector de metais portátil para realizar a inspeção nos jogadores. O camisa 10 argentino vê a cena,  ouve algo de um dos companheiros e cai na gargalhada momentos antes de ser o próximo a passar pela abordagem.
O procedimento é feito rapidamente. Na sequência, ele se dirige a uma esteira onde deixou objetos para passarem por um raio-X.
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Inspeção foi alvo de polêmicas

Antes do início da Copa do Mundo, os procedimentos de segurança nos Estados Unidos geraram reclamações de muitas delegações. Vídeos de jogadores passando por detector de metais na pista dos aeroportos circularam pela internet, como de jogadores de Senegal.
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Já o técnico do Uzbequistão, Fabio Cannavaro, reclamou do tratamento na chegada ao estádio antes de amistoso preparatório. Segundo ele, seus jogadores e restante da comissão técnica passaram pela inspeção, o que não teria acontecido o mesmo com a Holanda, que era a adversária.