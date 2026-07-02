Messi se diverte ao passar por inspeção de segurança com detector de metais - Reprodução de vídeo

Messi se diverte ao passar por inspeção de segurança com detector de metais Reprodução de vídeo

Publicado 02/07/2026 11:10

Lionel Messi foi um dos integrantes da delegação da Argentina submetidos à revista de segurança na chegada a Miami para o confronto contra Cabo Verde, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A reação descontraída do craque chamou a atenção.



A reação de Lionel Messi ao passar pelo procedimento de revista na chegada da delegação Argentina ao Aeroporto de Miami. pic.twitter.com/lrcrHqMqnP — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 2, 2026

O vídeo mostra o momento em que, na pista do aeroporto, um agente utiliza um detector de metais portátil para realizar a inspeção nos jogadores. O camisa 10 argentino vê a cena, ouve algo de um dos companheiros e cai na gargalhada momentos antes de ser o próximo a passar pela abordagem.



O procedimento é feito rapidamente. Na sequência, ele se dirige a uma esteira onde deixou objetos para passarem por um raio-X.

Inspeção foi alvo de polêmicas



Antes do início da Copa do Mundo, os procedimentos de segurança nos Estados Unidos geraram reclamações de muitas delegações. Vídeos de jogadores passando por detector de metais na pista dos aeroportos circularam pela internet, como de jogadores de Senegal.



Já o técnico do Uzbequistão, Fabio Cannavaro, reclamou do tratamento na chegada ao estádio antes de amistoso preparatório. Segundo ele, seus jogadores e restante da comissão técnica passaram pela inspeção, o que não teria acontecido o mesmo com a Holanda, que era a adversária.