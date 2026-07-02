Momento em que Sébastien Desabre recebe a notícia do falecimento de seu paiReprodução / YouTube
O selecionador da RD Congo, Sébastien Desabre, estava a dar a sua Conferência de imprensa após ter sido eliminado pela Inglaterra e um jornalista informou lhe de maneira crua que o seu pai morreu.— Goncalodias17 (@goncalo_diass17) July 2, 2026
O treinador levantou se, disse obrigado e cancelou a coletiva. pic.twitter.com/RqlU14HtJJ
Desabre já sabia do falecimento do seu pai. Mesmo assim, teve uma reação de surpresa, pois ele não havia sido avisado pela equipe de comunicação que o tema seria exposto na coletiva.
'Fizemos um bom jogo'
"Todos puderam ver que o futebol congolês é de altíssimo nível e mostra resiliência, que é uma característica marcante do país. Fizemos um bom jogo e, no final, um dos melhores jogadores do mundo marcou dois gols contra nós. É uma pena", destacou o técnico.
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