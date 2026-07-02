Momento em que Sébastien Desabre recebe a notícia do falecimento de seu pai - Reprodução / YouTube

Momento em que Sébastien Desabre recebe a notícia do falecimento de seu paiReprodução / YouTube

Publicado 02/07/2026 08:56 | Atualizado 02/07/2026 14:26

O técnico Sébastien Desabre, da RD Congo, foi surpreendido durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (1º). Ele estava respondendo jornalistas após a derrota para a Inglaterra por 2 a 1 , na segunda fase da Copa do Mundo, quando o assessor da seleção africana, Jerry Kalemo, anunciou aos repórteres a morte do pai do treinador, pegando todos de surpresa.

O selecionador da RD Congo, Sébastien Desabre, estava a dar a sua Conferência de imprensa após ter sido eliminado pela Inglaterra e um jornalista informou lhe de maneira crua que o seu pai morreu.



O treinador levantou se, disse obrigado e cancelou a coletiva. pic.twitter.com/RqlU14HtJJ — Goncalodias17 (@goncalo_diass17) July 2, 2026

"Anunciamos que o técnico perdeu seu pai. Minhas sinceras condolências", afirmou Kalemo ao final da coletiva, sem revelar mais detalhes.



Desabre já sabia do falecimento do seu pai. Mesmo assim, teve uma reação de surpresa, pois ele não havia sido avisado pela equipe de comunicação que o tema seria exposto na coletiva.

'Fizemos um bom jogo'

Na entrevista coletiva, Desabre ressaltou a resiliência da RD Congo na partida contra a Inglaterra. A seleção africana abriu o placar aos sete minutos e ficou em vantagem até os 25 minutos do segundo tempo, mas sofreu o empate e, depois, a virada dos europeus no mata-mata do Mundial.



"Todos puderam ver que o futebol congolês é de altíssimo nível e mostra resiliência, que é uma característica marcante do país. Fizemos um bom jogo e, no final, um dos melhores jogadores do mundo marcou dois gols contra nós. É uma pena", destacou o técnico.