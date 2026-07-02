Keisuke Honda trabalhou como comentarista na Copa do Mundo de 2026 - Reprodução de Instagram

Keisuke Honda trabalhou como comentarista na Copa do Mundo de 2026Reprodução de Instagram

Publicado 02/07/2026 12:23

seria uma opção viável caso a federação mantenha o atual comandante apenas por um período de transição até acertar com um novo nome.

O Japão ainda não decidiu se mantém Hajime Moriyasu como técnico após a Copa do Mundo , mas Keisuke Honda já se ofereceu para assumir o cargo. O ex-jogador com passagem pelo Botafogo fez o anúncio em uma postagem nas redes sociais ao afirmar queaté acertar com um novo nome.

"Acho que teremos opiniões a favor e contra, mas vou dizer mesmo assim... Vi a notícia de que estão oferecendo a Hajime Moriyasu um contrato de um ano para continuar, mas se for uma oferta de transição porque não há candidatos viáveis para o próximo treinador, então me testem por um ano", escreveu.



Honda até mesmo definiu um meta para avaliação de seu trabalho, caso seja contratado: "Se perdermos a Copa da Ásia, podem me demitir sem discussão. Eu topo esse desafio".



Federação do Japão 'aprova' Honda



Poucas horas depois do pedido, o diretor técnico do Japão, Masakuni Yamamoto, elogiou o ex-jogador, mas desconversou sobre a possibilidade.



"Acredito que entusiasmo e determinação são muito importantes. Levamos muito a sério o que ele disse. Sinceramente, acredito que Honda seja uma pessoa muito talentosa. É positivo para o futebol japonês que ele tenha esse tipo de aspiração", disse o dirigente.



Em coletiva de imprensa na chegada a Tóquio, o atual técnico Hajime Moriyasu optou por não comentar sobre o assunto. Em relação ao seu futuro, deixou em aberto a decisão.



"Acho que vou fazer uma pequena pausa agora e depois precisarei refletir adequadamente. Isso é tudo o que foi decidido até o momento", disse.