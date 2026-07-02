Keisuke Honda trabalhou como comentarista na Copa do Mundo de 2026Reprodução de Instagram
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Futuro de Hajime Moriyasu ainda não está definido após eliminação japonesa para o Brasil
Federação do Japão 'aprova' Honda
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