O argentino Mauricio Pochettino, após vitória dos EUA sobre a BósniaReprodução / YouTube
Em sua primeira Copa do Mundo no comando da seleção americana, o técnico argentino levou o time à liderança do grupo e, nesta quarta-feira, no estádio Levi's em Santa Clara, garantiu a segunda vitória do país em uma fase de mata-mata na história do torneio.
"Estou muito orgulhoso. Os jogadores merecem tudo isso. A maneira como competimos, mais uma vez, contra uma equipe muito boa e um adversário muito difícil... Acho que é motivo de orgulho [...] e a torcida foi incrível mais uma vez. É maravilhoso vivenciar algo assim", observou.
Sobre a expulsão de seu atacante e artilheiro Balogun, uma decisão tomada após a revisão do VAR, Pochettino afirmou que, em sua opinião, "não é lance para cartão vermelho. "Vendo pela TV, não houve qualquer intenção de pisar no jogador. Foi um lance normal de jogo que aconteceu por acidente."
O técnico também elogiou Tillman. "Incrível. Malik é um jogador incrível, cheio de talento, e está fazendo um torneio fantástico. Mas não é só o Malik. É o time todo, e isso é extraordinário. Agora precisamos nos recuperar e focar em Seattle", disse ele, se referindo à partida das oitavas de final na segunda-feira.
"Estou muito feliz porque foi um momento difícil quando Balogun recebeu o cartão vermelho... E o olhar dos jogadores me dizia: 'Chefe, estamos prontos para entrar em campo e lutar'. Isso foi extraordinário", afirmou.
Após o apito final, ele agradeceu aos torcedores pelo apoio e expressou seu lema ambicioso para a Copa do Mundo em relação ao que está por vir: "Com torcedores assim, tudo é possível. Muito obrigado. Por que não nós? Por que não nós?".
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