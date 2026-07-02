Gueye, durante o jogo contra a BélgicaFran Santiago / Getty Images via AFP

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Gabriel Salotti
O meia de Senegal, Pape Gueye, deu uma forte declaração após a eliminação da sua equipe para a Bélgica, nesta quarta-feira (1º), pela segunda fase da Copa do Mundo. Em postagem nas redes sociais, o jogador afirmou que não jogará mais pelo seu país enquanto a comissão técnica liderada pelo treinador Pape Thiaw estiver no comando da seleção.

"Voltarei mais tarde para falar sobre a eliminação. Mas, desde já, anuncio que, enquanto esta comissão técnica permanecer no comando, farei uma pausa na seleção", disparou, em publicação no Instagram.

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Gueye foi substituído aos 20 minutos do segundo tempo na partida contra a seleção europeia. Após o jogo, ele negou que estivesse cansado. "Você terá que perguntar ao treinador o motivo da substituição, é ele quem toma essas decisões. Fisicamente eu estava bem, mas ele fez as suas escolhas e temos de respeitar", disse, na zona mista.

Os senegaleses venciam por 2 a 0, mas sofreram o empate com gols nos últimos minutos do tempo regulamentar. A derrota veio no fim da prorrogação, resultando em uma das viradas mais marcantes da Copa do Mundo, até agora.