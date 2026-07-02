O meia de Senegal, Pape Gueye, deu uma forte declaração após a eliminação da sua equipe para a Bélgica, nesta quarta-feira (1º), pela segunda fase da Copa do Mundo. Em postagem nas redes sociais, o jogador afirmou que não jogará mais pelo seu país enquanto a comissão técnica liderada pelo treinador Pape Thiaw estiver no comando da seleção.
"Voltarei mais tarde para falar sobre a eliminação. Mas, desde já, anuncio que, enquanto esta comissão técnica permanecer no comando, farei uma pausa na seleção", disparou, em publicação no Instagram.
Gueye foi substituído aos 20 minutos do segundo tempo na partida contra a seleção europeia. Após o jogo, ele negou que estivesse cansado. "Você terá que perguntar ao treinador o motivo da substituição, é ele quem toma essas decisões. Fisicamente eu estava bem, mas ele fez as suas escolhas e temos de respeitar", disse, na zona mista.
Os senegaleses venciam por 2 a 0, mas sofreram o empate com gols nos últimos minutos do tempo regulamentar. A derrota veio no fim da prorrogação, resultando em uma das viradas mais marcantes da Copa do Mundo, até agora.
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