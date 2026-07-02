Brasil eliminou a Suécia na semifinal de 1994Daniel Garcia / AFP
Brasil nunca perdeu para seleções escandinavas em mata-matas de Copas
Seleção terá a Noruega pela frente nas oitavas de final
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