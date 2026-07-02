Brasil eliminou a Suécia na semifinal de 1994 - Daniel Garcia / AFP

Brasil eliminou a Suécia na semifinal de 1994Daniel Garcia / AFP

Publicado 02/07/2026 07:00

Rio - A Seleção brasileira terá a Noruega pela frente neste domingo (5), às 17h (de Brasília), e encarar seleções da região da Escandinávia tem sido sinônimo de boa sorte para os pentacampeões. No total, foram três confrontos contra países nórdicos e quatro vitórias da equipe canarinho.

Será a primeira vez que o Brasil irá encarar a Noruega em um mata-mata, mas o primeiro confronto valendo vida ou morte em uma Copa do Mundo contra uma seleção da Escandinávia foi logo com título. Em 1958, na Suécia, a Seleção conquistou a taça pela primeira vez com um 5 a 2 diante das donas da casa.

Depois, nos Estados Unidos, em 1994, a seleção brasileira voltou a encarar os suecos na semifinal da Copa do Mundo. Novamente, o Brasil levou a melhor, desta vez por 1 a 0, avançou para decisão e acabaria a competição com o seu quarto título mundial.

O outro confronto foi com a Dinamarca. Em 1998, as duas seleções fizeram um dos melhores jogos da Copa do Mundo. De virada, a Seleção derrotou os europeus por 3 a 2 com um show de rival. Naquele ano, a equipe comandada por Zagallo foi finalista da Copa do Mundo, sendo derrotado pela França.

Além desses jogos, o Brasil encarou a Suécia em outras duas ocasiões em fases avançadas da Copa do Mundo. Em 1938, a Seleção venceu por 4 a 2 e acabou ficando com o terceiro lugar naquele Mundial. Em 1950, no quadrangular final, que tinha Uruguai e Espanha, os brasileiros golearam os suecos por 7 a 1. No fim, o Brasil foi vice-campeão, perdendo para a Celeste, no Maracanã.

A Escandinávia é uma região geográfica, histórica e cultural localizada no norte da Europa, conhecida por seus altíssimos índices de desenvolvimento social e econômico. Composto formalmente por Noruega, Suécia e Dinamarca. Estes países compartilham raízes linguísticas e uma história ligada aos povos germânicos e vikings.