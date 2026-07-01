Noruegueses comemoram classificação na CopaDivulgação/ Noruega
Jornal norueguês provoca seleção brasileira: 'Estão tremendo com Haaland'
Valendo uma vaga nas quartas de final da Copa, o Brasil encara a Noruega no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília)
Supercomputador aponta Brasil como quarto com mais chances de título
França é a principal favorita na Copa, enquanto Argentina é a mais provável adversária na final
Fifa explica gol anulado da Alemanha em eliminação na Copa do Mundo
Arbitragem viu falta de Anton em cobrança de escanteio; lance poderia classificar os alemães
Harry Kane celebra classificação da Inglaterra: 'Sentimento fantástico'
Camisa 9 fez os dois gols da vitória sobre a RD Congo, de virada
Copa do Mundo tem aumento de comentários racistas nas redes sociais
Levantamento da Fifa aponta que 11% das mensagens de ódio são com racismo
Kane ultrapassa Pelé e vira um dos sete maiores artilheiros em Copas
Atacante, de 32 anos, foi decisivo em classificação inglesa
Kane brilha, Inglaterra vira sobre a RD Congo e vai às oitavas da Copa
Atacante fez dois gols e garantiu a seleção inglesa na próxima fase do torneio internacional
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