Noruegueses comemoram classificação na Copa - Divulgação/ Noruega

Noruegueses comemoram classificação na CopaDivulgação/ Noruega

Publicado 01/07/2026 13:42 | Atualizado 01/07/2026 16:45

Rio - A participação da seleção norueguesa na Copa do Mundo tem gerado empolgação nos seus torcedores e também na imprensa do país. O jornal local "Dagbladet", ao abordar o confronto com o Brasil nas oitavas de final, afirmou que a equipe pentacampeã está com medo do principal astro norueguês.

"O Brasil está tremendo. Erling Braut Haaland assusta. Agora, o alerta também chegou aos brasileiros", disse a publicação, citando o astro do Manchester City.

A Noruega entrou em campo em quatro jogos na Copa do Mundo, venceu três e foi goleada pela França em um duelo em que atuou com reservas. Será o quinto jogo entre o Brasil e a seleção europeia e jamais a equipe pentacampeão venceu. São duas derrotas e dois empates.

Haaland é um dos destaques da Copa, tendo anotado cinco gols. Ele está atrás apenas de Lionel Messi e de Kylian Mbappé na artilharia da competição. Valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo, o Brasil encara a Noruega no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey.