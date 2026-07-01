Troféu da Copa do Mundo e bola de 2026: aumentaram os comentários racistas durante o torneioDivulgação / Adidas
Copa do Mundo tem aumento de comentários racistas nas redes sociais
Levantamento da Fifa aponta que 11% das mensagens de ódio são com racismo
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Kane ultrapassa Pelé e vira um dos sete maiores artilheiros em Copas
Atacante, de 32 anos, foi decisivo em classificação inglesa
Kane brilha, Inglaterra vira sobre a RD Congo e vai às oitavas da Copa
Atacante fez dois gols e garantiu a seleção inglesa na próxima fase do torneio internacional
Insatisfeito? Atacante da França ignora Deschamps após classificação
Jogador, de 22 anos, é um dos craques da geração francesa
Jornal norueguês provoca seleção brasileira: 'Estão tremendo com Haaland'
Valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo, o Brasil encara a Noruega no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey
Atacante do México alfineta estrelas do Equador: 'Vimos em campo'
Julián Quiñones marcou gol e foi um dos destaques da classificação