Antonio Nusa é destaque da seleção norueguesaDivulgação / Noruega
'Neymar Norueguês' diz que enfrentar camisa 10 é 'sonho realizado'
Atacante, de 21 anos, atua no futebol alemão
'Neymar Norueguês' diz que enfrentar camisa 10 é 'sonho realizado'
Atacante, de 21 anos, atua no futebol alemão
Mbappé minimiza disputa com Messi na Copa: ‘Focado nos adversários’
Craques travam duelo particular por artilharia histórica no torneio internacional
Sede da Federação Alemã é alvo de buscas por suspeita de corrupção
Investigações se concentram em distribuição de ingressos durante a Eurocopa 2024
Jornal diz que Ancelotti mudou Vini Jr na Copa: 'Vive seu auge'
Atacante, de 25 anos, é o grande destaque da seleção brasileira
Capitão da Noruega prevê ‘jogo duro’ contra o Brasil: ‘Grande time’
Seleções vão se enfrentar pelas oitavas de final da Copa do Mundo, no domingo (5)
Técnico da Noruega manda recado a Ancelotti: 'Estamos chegando'
Stale Solbakken fez discurso no vestiário após vitória contra a Costa do Marfim pela Copa do Mundo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.