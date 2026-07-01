Antonio Nusa é destaque da seleção norueguesaDivulgação / Noruega

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Pedro Logato
Rio - Conhecido como o "Neymar Noruguês", o atacante Antonio Nusa, de 21 anos, reagiu com imensa alegria a oportunidade de encarar o seu ídolo e a seleção brasileira na Copa do Mundo. O jovem destacou a situação como "inacreditável".
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"É uma loucura [enfrentar o Neymar]. É um sonho virando realidade. Estou tão feliz que eu vou poder experimentar isso", disse em entrevista ao "SBT".
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Atuando pelo RB Leipzig, da Alemanha, Antonio Nusa é um dos destaques da Noruega na Copa do Mundo e anotou um dos gols da vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, na segunda fase da competição.
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"Já disse antes: o Neymar é o meu ídolo no futebol desde que eu era muito pequeno. Eu sempre assistia aos lances dele no YouTube, eu me inspirava, eu ficava feliz em ver os lances dele. Ele era o meu herói no futebol", concluiu.
Valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo, o Brasil encara a Noruega no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey.